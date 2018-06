Bleibende Brexit-Sorgen

Seit zwei Jahren herrscht Unklarheit, was die Zukunft der EU-Expats im Vereinigten Königreich angeht. Die britische Regierung hat nun Details zum Registrierungssystem veröffentlicht. Es bleiben Fragen offen.

Der Status der EU-Bürger in Großbritannien sorgt seit Beginn der Brexit-Verhandlungen für heftige Debatten zwischen London und Brüssel. Die britische Regierung steht unter Druck: Sie soll die Rechte jener 3,6 Millionen EU-Migranten gesetzlich festhalten, die sich bereits im Land befinden.

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder Kritik laut, dass London die Sorgen der EU-Bürger nicht ernst nimmt. Eine Woche vor dem EU-Gipfel hat nun das Innenministerium Einzelheiten über das geplante Registrierungssystem bekannt gegeben.

Tatsächlich enthalten die Pläne, die in einer am Donnerstag veröffentlichten Absichtserklärung festgehalten sind, einige positive Neuerungen. Bereits bekannt war, dass sich EU-Bürger um den sogenannten „settled status“ bewerben müssen, also um das permanente Bleiberecht. Wer schon seit mindestens fünf Jahren im Land lebt, hat Anrecht auf diesen Status. Anders als bisher geplant soll die Bewerbung aber nicht mehrere Monate dauern, sondern lediglich einige Tage. Zudem werden die Behörden im Zweifelsfall zugunsten der Antragsteller entscheiden und ihnen das Bleiberecht geben, heißt es in der Absichtserklärung des Innenministeriums.

Laut dem Innenministerium erfolgt die Registrierung in „drei einfachen Schritten“: Die Antragsteller müssen Belege für ihre Identität vorlegen, sie müssen beweisen, dass sie in Großbritannien leben und sie müssen nachweisen, dass sie sich keiner schweren Verbrechen schuldig gemacht haben. Sind die entsprechenden Dokumente eingereicht, konsultiert das Innenministerium seine eigenen Datenbanken – etwa zu Steuerzahlungen oder Sozialleistungen –, um zu überprüfen, wie lange der betreffende Bürger bereits im Land ist. Pro Antrag wird eine Gebühr von 65 Pfund verrechnet, für Kinder ist es nur die Hälfte.

Auf dem Papier mag das einfach klingen, aber in der Praxis könnte es komplizierter werden. Maike Bohn, Sprecherin der Organisation „the3million“, die sich für die Rechte der EU-Bürger nach dem Brexit einsetzt, sieht eine ganze Reihe von Problemen: „Eine große Sorge ist, wie die 3,6 Millionen EU-Bürger erreicht werden. Es wird viele Leute geben, die keine Ahnung haben, dass sie sich registrieren müssen – die keine Zeitung lesen, schlecht Englisch sprechen und kaum online sind. Wie diese Informationen an die Bürger gebracht werden, dazu hat die Regierung derzeit überhaupt keine Pläne.“

Eine zweite Schwierigkeit bestehe darin, dass viele EU-Bürger in keinen Datenbanken registriert sind, sei es, weil sie noch nie zum Arzt mussten, oder weil sie noch jung sind und nicht gearbeitet haben. „Diese Fälle müssen dann einzeln untersucht und bearbeitet werden“, so die Sprecherin.

Drittens habe „the3million“ Bedenken über die rechtliche Verankerung der künftigen Einwanderungsbestimmungen. „Die britische Regierung sagt jetzt, dass sie die Latte für die permanente Niederlassung bewusst ganz tief ansetzt, und dass im Prinzip alle 3,6 Millionen Leute bleiben können“, sagt Bohn.

Aber solange diese Zusagen lediglich in Richtlinien festgehalten werden und nicht im Austrittsvertrag explizit erwähnt werden, seien es lediglich Worte: „Wenn die Regierung wechselt, kann sie die Richtlinien einfach ändern. Und das passiert ständig: Seit 2012 haben sich die Bestimmungen über 50 Mal geändert.“ Aus diesem Grund habe die Organisation eine einfache Forderung: Die Garantien der britischen Regierung sollen in einem Protokoll festgehalten und dann dem Austrittsabkommen beigefügt werden. „Nur so können wir sicher sein, dass sich die Bestimmungen nicht ständig ändern“, sagt Bohn.