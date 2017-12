(dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rechnet mit einem Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien bis Ende Februar 2018. „Unser Feind ist Daesh (arabischer Name für IS)“, teilte Macron am Sonntagabend via Twitter mit. Frankreich ist Teil der von den USA angeführten internationalen Koalition, die gegen den IS kämpft.

Macrons Einschätzung ist nicht neu - er sagte bereits unlängst bei einem Besuch französischer Truppen im Golf-Emirat Katar, der Sieg gegen den IS liege „in Reichweite“. Das bedeute jedoch nicht das Ende des Militäreinsatzes in der Region, denn es müsse Frieden in Syrien und im Irak geschaffen werden.

In einem Interview mit dem TV-Sender France 2 sagte Macron am Sonntagabend, es müsse mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gesprochen werden. „Baschar ist der Feind des syrischen Volkes. Mein Feind ist Daesh“, so Macron.