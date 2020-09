Ein Mann sticht in Birmingham wahllos auf andere Menschen ein - und ist danach noch rund 24 Stunden auf der Flucht.

Birmingham: Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest

Ein Mann sticht in Birmingham wahllos auf andere Menschen ein - und ist danach noch rund 24 Stunden auf der Flucht. In den frühen Morgenstunden wird er gefasst, aber die Behörden müssen sich dennoch Kritik gefallen lassen.

(dpa) - Eine Stadt in Angst: Ein Mann hat im britischen Birmingham wahllos auf mehrere Menschen eingestochen und eines seiner Opfer dabei getötet. Bei der Attacke war in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen, sieben Menschen hatten zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Bei den Schwerverletzten handele es sich um einen Mann und eine Frau.

Die Angriffe ereigneten sich im Zentrum von Birmingham an vier Orten und über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden. Die Behörden müssen sich nun Kritik gefallen lassen, weil der Angreifer so lange Zeit ungehindert weiter zustechen konnte.



Nach der Tat am Wochenende hat die Polizei einen 27 Jahre alten Mann festgenommen. Der Verdächtige sei in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in Birmingham festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei des Mordes und des siebenfachen versuchten Mordes verdächtig, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Am Abend zuvor waren Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht worden, nachdem die Suche am Sonntag zunächst ohne Erfolg blieb. Daraufhin habe es entscheidende Hinweise gegeben, die auf die Spur des Verdächtigen führten, so die Polizei.

Die West Midlands Police veröffentliche am Sonntag ein Foto des Verdächtigen. Foto: West Midlands Police / AFP

Die Polizei ermittelt wegen Mordes und geht nicht von einer Terrorattacke, rassistischen Motiven oder Bandenkriminalität aus. Nach der Festnahme sagte Steve Graham von der zuständigen Polizeibehörde: „Natürlich war die Festnahme ein wichtiger Schritt - aber unsere Ermittlungen gehen weiter.“ Derzeit werde der Festgenommene befragt, sein Motiv ist weiterhin unklar.



#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.



The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.



Full story ⬇️https://t.co/T33UdTbLhG — West Midlands Police (@WMPolice) September 7, 2020

Die Taten passierten den Ermittlungen zufolge zwischen 1.30 und 3.20 Uhr (MESZ) in der Nacht. „Die Ereignisse in den frühen Morgenstunden sind tragisch, schockierend und verständlicherweise erschreckend“, teilte Steve Graham von der zuständigen Polizeibehörde am Sonntag mit. Er rief Augenzeugen dazu auf, sich zu melden. Wer Verdächtiges beobachte, sollte besonnen reagieren und die Ermittler informieren.

Graham sprach von einer „zufälligen Attacke ohne klares Motiv“. Es besteht ihm zufolge keine Verbindung zwischen den Opfern. Auch Rassismus schloss er als Motiv bei dem Verbrechen aus.

Sein Kollege David Jamieson machte die Corona-Pandemie für einen Anstieg der Gewalt unter jungen Leuten verantwortlich. Angesichts der Zukunftsängste und aufgestauten Gefühle sei das „fast unvermeidlich“ gewesen, so der Polizeiexperte. Er wolle aber damit nicht sagen, dass dies der Grund für die Messerangriffe in Birmingham sei.

Augenzeugen zufolge soll es angeblich vorher gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gegeben haben. In den Clubs in der Umgebung des Tatorts habe es eine „multikulturelle Nacht“ gegeben, sagte Cara Curran am Sonntag der BBC. „Ich arbeite seit zwei Jahren in der Clubszene und habe viele Kämpfe gesehen, aber noch nie so etwas wie heute Nacht“, berichtete die Frau. Ihr zufolge sollen zwei Gruppen von Jugendlichen aufeinander losgegangen sein.

Außenminister Dominic Raab rief die Menschen in Birmingham dazu auf, „sehr wachsam“ zu sein. Messerattacken sind seit Jahren ein großes Problem in Großbritannien. Auch in London wurden am Wochenende Menschen durch Stiche verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Südosten der Hauptstadt erlitten demnach am Samstagabend fünf Personen Verletzungen.