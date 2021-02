Der Impfstoffhersteller Biontech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern.

Biontech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern

Der Impfstoffhersteller Biontech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern.

(dpa) - Das teilte das Mainzer Unternehmen am Montagmorgen mit. Zwischen der Eu und den Herstellern schwelt seit Tagen ein Streit um die Lieferung der ersehnten Imfstoffe.

Biontech, Moderna, AstraZeneca: Corona-Impfstoffe im Vergleich Im Kampf gegen Corona darf in der EU künftig voraussichtlich auch der Impfstoff AstraZeneca genutzt werden. Dann wären es drei zugelassene Präparate. Wo gibt es Unterschiede, wo Gemeinsamkeiten?

„Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, um die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen“, wird Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting in der Mitteilung zitiert. „Außerdem könnten wir im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die Europäische Union ausliefern.“

Auch Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.