Bilder eines Krieges, der gerade erst beginnt

Verstopfte Straßen, ein Ansturm auf Geldautomaten und Tankstellen und zerstörte Häuser: Die Bilder vom Donnerstag zeigen den Beginn eines Krieges.

Ukraine

Russland hat am Donnerstag eine umfassende Invasion in der Ukraine gestartet, den größten Angriff eines Staates gegen einen anderen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Verkehr stecken gebliebene Autos, zu Fuß fliehende Menschen, zerstörte Häuser: Diese Bilder von diesem Donnerstag zeigen den Beginn eines Krieges.