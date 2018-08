Bei der gewaltigen Explosion in Bologna sind insgesamt 145 Menschen verletzt worden. Darunter seien vier Schwerverletzte, keiner davon schwebe aber in Lebensgefahr, teilte die lokale Gesundheitsbehörde USL am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.

International 5

Bilanz der Explosion in Bologna: 145 Verletzte

Bei der gewaltigen Explosion in Bologna sind insgesamt 145 Menschen verletzt worden. Darunter seien vier Schwerverletzte, keiner davon schwebe aber in Lebensgefahr, teilte die lokale Gesundheitsbehörde USL am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.

(dpa) - Bei der gewaltigen Explosion in Bologna sind insgesamt 145 Menschen verletzt worden. Darunter seien vier Schwerverletzte, keiner davon schwebe aber in Lebensgefahr, teilte die lokale Gesundheitsbehörde USL am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.



5 Dieser Screenshot aus einem von der italienischen Polizei (Polizia di Stato) zur Verfügung gestellten Video zeigt Feuer und Rauch, nachdem auf der Autobahn nahe des Flughafens ein Tanklaster explodiert ist. Foto: dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Dieser Screenshot aus einem von der italienischen Polizei (Polizia di Stato) zur Verfügung gestellten Video zeigt Feuer und Rauch, nachdem auf der Autobahn nahe des Flughafens ein Tanklaster explodiert ist. Foto: dpa Dieser Screenshot zeigt die gewaltige Explosion kurz nach dem der Tanklaster auf den anderen LKW aufgefahren ist. Foto: dpa Hier die Sicht aus dem Helikopter, der zeigt wie groß die Rauch- und Feuerentwicklung nach der Explosion war. Foto: AFP Die Feuerwehr konnte danach nur noch die Autobahn absperren. Die Explosion setzte eine gefährliche Kettenreaktion in Gang: Brennende Trümmerteile setzten andere Autos in der Nähe in Brand, die teilweise auch explodierten. / AFP PHOTO / - Foto: AFP Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Ein Teil der Autobahnbrücke, auf der der Lastwagen unterwegs war, ist eingestürzt und riss ein klaffendes Loch in die Straße. Foto: AFP

Zuvor war die Rede von zwischen 60 und 80 Verletzten gewesen. Allerdings hätten nur wenige Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen, sagte ein Sprecher. Die meisten Patienten hätten sich Verbrennungen ersten bis dritten Grades sowie Verletzungen am Rücken zugezogen. Unter den Verletzten sind dem Transportministerium zufolge 14 Einsatzkräfte der Polizei.



„Entsetzliche Explosion“ in Bologna: Zwei Tote, viele Verletzte Ein brennender Tankwagen löst eine gefährliche Kettenreaktion in Bologna aus. Mehrere Explosionen erschüttern die Peripherie der Stadt. Es gibt Tote und viele Verletzte.

Der einzige bestätigte Tote ist der Fahrer des Tanklasters, der am Montagmittag auf der Autobahn in Bologna ungebremst in einen Lastwagen gefahren war. Der Unfall löste zunächst einen Brand und vier Minuten später eine heftige Explosion aus, die ein Loch in die Autobahnbrücke riss. Der Feuerball erstreckte sich weit über die acht Fahrspuren hinaus. Es kam zu weiteren Explosionen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.