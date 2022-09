Vor 21 Jahren haben Terroristen Flugzeuge in das World Trade Center in New York und ins Pentagon in Washington gesteuert.

Gedenktag

Biden zu Anschlägen vom 11. September: Kampf gegen Terror geht weiter

Arlington (dpa) - Am 21. Jahrestag der Anschläge vom 11. September hat US-Präsident Joe Biden versprochen, beim Kampf gegen den Terrorismus nicht nachzulassen. „Wir werden nicht ruhen, wir werden niemals vergessen und wir werden niemals aufgeben“, sagte Biden am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung am US-Verteidigungsministerium in Arlington nahe Washington. „Unsere Entschlossenheit, einen weiteren Anschlag auf die Vereinigten Staaten zu verhindern, ist ungebrochen.“

Die USA würden weiter alle terroristischen Aktivitäten „überwachen und unterbinden, wo immer wir sie finden, wo immer sie existieren“, versicherte er. „Und wir werden niemals zögern, das zu tun, was notwendig ist, um das amerikanische Volk zu verteidigen.“

Gedenken an rund 3.000 Opfer

Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen drei gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center in New York und ins Pentagon in Washington gesteuert. Ein weiteres entführtes Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Den Anschlägen fielen etwa 3.000 Menschen zum Opfer.

184 Menschen davon kamen damals ums Leben, als Flug 77 der American Airlines an jenem Tag in eine Seite des Pentagons stürzte. Die meisten Opfer waren Angestellte des Verteidigungsministeriums. Die Namen der Getöteten wurden bei der Zeremonie am Sonntag verlesen. Biden legte auch einen Kranz am Pentagon nieder.

