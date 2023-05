Nach der „grundsätzlichen Eignung“ über die Neuverschuldung muss Speaker McCarthy eine Mehrheit im Kongress finden. Es regt sich Widerstand.

Neuverschuldung der USA

Biden und Mc Carthy einigen sich auf Schulden-Deal

Von Thomas Spang (Washington)

Reicht oder reicht es nicht, den ausgehandelten Kompromiss mit Präsident Joe Biden im Kongress rechtzeitig vor dem 5. Juni über die Bühne zu bringen? Speaker McCarthy möchte sich öffentlich nicht festlegen. „Das ist eine Frage für Tom“ verweist er Reporter an den „Whip“ genannten Stimmenzähler in der Fraktion der Republikaner, Tom Emmer. Auch der hat gegenwärtig keine Antwort. Er zählt noch. Viel Raum hat er nicht. Vier Abweichler reichen, dann bräuchte Kongressführer McCarthy die Demokraten, um mit 218 Stimmen das Schuldenlimit anzuheben. Ansonsten drohen den USA erstmals in der Geschichte Zahlungsausfälle.

Kongress stimmt am Mittwoch ab

Der demokratische Minderheitsführer Hakeem Jeffries erwartet, dass der Speaker am Mittwoch bei der ersten Abstimmung im Repräsentantenhaus mindestens 150 Stimmen in seiner Fraktion zusammenbekommt. Andernfalls könne er nicht garantieren, dass die Demokraten aushelfen werden. „Sie wollten das so haben“, sagt Jeffries zu dem Drama, das McCarthys Republikaner inszeniert haben. „Dann sollten sie das jetzt auch über die Ziellinie bringen.“

Den USA droht in nur wenigen Tagen der Staatsbankrott Die Vereinigten Staaten stehen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Lösung liegt im Senat - und in den Händen politischer Hardliner.

Wenig Bereitschaft dazu zeichnet sich dazu beim rechten Flügel der Republikaner ab. Dan Bishop hat nur Häme für den ausgehandelten Deal um die Anhebung des Limits bei der Neuverschuldung übrig. „Glückwunsch McCarthy, dass Du fast nichts bekommen hast“, twitterte einer der Wortführer des rechten „Freedom Caucus“ der Republikaner im Repräsentantenhaus zu dem am späten Samstagabend verkündeten Verhandlungsergebnis. „Das bedeutet Krieg“.

Sein Kollege Ralph Norman prophezeit, „die 20 von uns, die sich im Januar gegen McCarthy aufgelehnt haben, werden das nicht unterstützen“. Dazu gehört auch die Rechtsaußen Lauren Boebert, die den Durchbruch vom Feiertagswochenende blockieren will. „Sie können mit meinem NEIN zu diesem Deal rechnen.“ Auch der Texaner Chip Roy verspricht nichts unversucht lassen will, den Deal zu entgleisen.

McCarthy hatte seinen Widersachern auf der Rechten die Instrumente dafür gegeben, um nach 15 Wahlgängen mit einer hauchdünnen Mehrheit zum Speaker gewählt zu werden. Der „Freedom Caucus“ hat in einem zentralen Ausschuss eine Sperrminorität, die im schlimmsten Fall verhindern könnte, dass das Paket das Plenum überhaupt zur Abstimmung erreicht.

In der Sache haben die Rechten Anlass, sich über das Verhandlungsergebnis zu beklagen. Die bisher bekannt gewordenen Umrisse der Einigung zur Anhebung der US-Schuldengrenze von 31,4 Billionen Dollar bis Ende der Amtszeit Bidens um vier Billionen US-Dollar haben nicht viel mit dem Gesetzesentwurf gemein, den die Republikaner vor einem Monat beschlossen hatten.

Bescheidene Einsparungen

Speaker McCarthy hatte die Demokraten überrascht, seine tief zerstrittene Fraktion auf den „Limit, Save, Grow Act“ eingeschworen zu haben. Dieser sah mit Einschnitten von 18 Prozent über die kommenden zehn Jahren bei allen Ausgaben, die nichts mit Verteidigung zu tun haben, massive Kürzungen vor. Darunter auch das Streichen der Mittel für die Modernisierung der Steuerbehörde, Klimaschutz-Investitionen und den Erlass der Bildungsschulden.

Der ausgehandelte Kompromiss beinhaltet sehr viel bescheidenere Einsparungen und Umschichtungen im Haushalt, die im Wesentlichen die Errungenschaften Bidens bewahren. Die Ausgaben gehen über die kommende Dekade um 650 Milliarden Dollar zurück, die Einschnitte bei der Steuerbehörde addieren sich auf lediglich ein Siebtel der ursprünglichen Forderung der Republikaner auf und die Kürzungen bei Klima und Schuldenerlass für Studierende entfallen.

Ein Bankrott der USA wäre ein „Horrorszenario“ Handelskammer-Generaldirektor Carlo Thelen sieht die Vorgänge mit Sorge: „Das birgt eine große Gefahr, auch für Luxemburg.“

Die dickste Kröte, die der linke Flügel der Demokraten schlucken müsste, sind die verschärften Bedingungen für die armen Empfänger von Nahrungsmittelhilfen (SNAP). „Die Einigung stellt einen Kompromiss dar, was bedeutet, dass nicht jeder bekommt, was er will“, ermahnte Biden in einer Erklärung zu der „grundsätzlichen Einigung“ alle Beteiligten, das Paket jetzt zu beschließen. „Das ist die Verantwortung des Regierens.“

Aus Sicht vieler Analysten hat das eigentliche Drama um die Anhebung des Schulden-Limits gerade erst begonnen. Denn es kann noch eine ganze Menge schiefgehen. McCarthy benötigt in jedem Fall eine Mehrheit im eigenen Lager plus die Stimmen moderater Demokraten. Danach muss das Paket mit 60 Stimmen einen Filibuster im Senat überstehen. Dort hat Mike Lee, ein rechter Hardliner, bereits angekündigt, Ärger zu bereiten. Ohne substanzielle Kürzungen werde er „jedes Werkzeug benutzen, den Deal zu verhindern.“

