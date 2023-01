Der US-Präsident verschafft Olaf Scholz einen gesichtswahrenden Ausweg aus der Panzer-Sackgasse. Die Zusage der Lieferung amerikanischer „Abrams-M1“-Panzer hat mehr politische als militärische Bedeutung.

International 3 Min.

Weg frei für Panzerlieferungen

Biden gibt Scholz Deckung für Leopard-Freigabe

Joe Biden verschafft Olaf Scholz einen gesichtswahrenden Ausweg aus der Panzer-Sackgasse. Die Zusage der Lieferung amerikanischer „Abrams-M1“-Panzer hat mehr politische als militärische Bedeutung.

Von Thomas Spang (Washington)

Eingerahmt von Außenminister Anthony Blinken zu seiner Linken und Pentagon-Chef Lloyd Austin zu seiner Rechten bemühte sich die Choreografie des Weißen Hauses darum, schon optisch eine klare Botschaft des US-Präsidenten zu senden. „Wir sind geeint. Amerika ist vereint, und die Welt ist es auch“, erklärte Biden als er Schlag zwölf (Ortszeit) vor die Kameras trat, um die Lieferung von 31 amerikanischen Abrams-M1-Panzer an die Ukraine anzukündigen. „Diese Panzer sind ein weiterer Beweis unserer anhaltenden, unverbrüchlichen Unterstützung für die Ukraine.“

Diese Panzer sind ein weiterer Beweis unserer anhaltenden, unverbrüchlichen Unterstützung für die Ukraine. US-Präsident Joe Biden

Während der Präsident andeutete, dass es eine Weile dauern könnte, bevor US-Kampfpanzer in der Ukraine zum Einsatz kommen, machte Biden damit den Weg für die zeitnahe Lieferung deutscher Leopard-2-Panzer frei. „Deutschland hat mich nicht gezwungen, meine Meinung zu ändern“, sagte Biden zu der Frage einer Journalistin nach den Gründen für die Kehrtwende bei der Lieferung von Abrams-Panzern.

Breites Bündnis für Panzerlieferungen

Der US-Präsident dankte Bundeskanzler Olaf Scholz für „seine Führung“ bei dem Thema. Er sei „eine starke Stimme für die Einheit“ und ein enger Freund. „Deutschland hat wirklich Verantwortung übernommen.“ Vor seinem Auftritt hatte der Präsident bei einer Telefonkonferenz mit Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Rishi Sunak und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auch intern den Schulterschluss gesucht.

Wladimir Putin habe gedacht, er könne den Westen auseinanderdividieren. „Er hat sich geirrt.“ Die Panzer seien „keine offensive Bedrohung für Russland“. Bei einem Rückzug der russischen Truppen seien diese, wo sie hingehörten. „Das ist es, was wir alle wollen – ein Ende dieses Krieges in gerechter und dauerhafter Form.“

Der Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen den Verbündeten kam am Dienstagnachmittag, als der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan seinem deutschen Gegenüber Jens Plötner via E-Mail mitteilte, die USA seien willens, die von Deutschland gewünschten Abrams-M1-Panzer an die Ukraine zu liefern. Wie das „Wall Street Journal“ weiter herausfand, sei dies das Ergebnis intensiver Verhandlungen zwischen deutschen und amerikanischen Sicherheitsexperten gewesen.

Es bestand Eile, um den Eindruck eines Bruchs im westlichen Bündnis zu zerstreuen, der durch die fehlende Einigung der Ukraine-Kontaktgruppe bei deren Treffen vergangenen Freitag in Ramstein entstanden war. US-Präsident Biden hatte sich vorgenommen, die atmosphärischen Störungen im deutsch-amerikanischen Miteinander vergessen zu machen, als er am Mittwoch im Weißen Haus den gefundenen Ausweg aus der Panzer-Sackgasse bestätigte.

Kampfpanzer M1 Abrams Grafik: AFP

Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz im Deutschen Bundestag die Lieferung von 14 Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 aus deutschen Beständen bekannt gegeben. Doch die Substanz der erzielten Lösung deutet nach Ansicht von Analysten nicht auf einen Sinneswandel der Amerikaner hin, die den Abrams-M1 als wenig geeignet für den Kampf in der Ukraine bezeichnet hatten. Mit 70 Tonnen Eigengewicht sei der Panzer zu schwer, erfordere in seiner Komplexität zu lange Ausbildungszeiten und habe einen zu hohen Wartungsaufwand.

Ob Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden die Lieferung amerikanischer Kampfpanzer zur Bedingung für die Freigabe der deutschen Leopard-2-Panzer gemacht hat, wurde von Washington und Berlin heruntergespielt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Abrams-Panzer könnten erst „in Jahren“ zum Einsatz kommen

Dass der Abrams nach Aussagen eines hohen Mitarbeiters der US-Regierung frühestens im kommenden Herbst, vielleicht sogar erst „in Jahren“ in der Ukraine zum Einsatz kommt, unterstreicht den politischen Charakter der Entscheidung. Laut „Politico“ soll die Lieferung nicht aus dem Bestand der rund 3.500 Panzer aus Beständen der US-Streitkräfte kommen, sondern aus dem „Ukraine Security Assistance“-Programm finanziert werden.

Deutschland liefert Kampfpanzer an die Ukraine Nach monatelanger Debatte hat sich der deutsche Kanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Leopard-2-Panzern durchgerungen.

Dabei handelt es sich um Mittel für die Bestellung von Rüstungsgütern bei amerikanischen Herstellern. Im Fall des Abrams wäre das die Produktionsstätte von „General Dynamics Land Systems“ in Lima im US-Bundesstaat Ohio, dem einzigen Ort, an dem Abrams hergestellt werden. Es blieb offen, wie schnell die Rüstungsschmiede liefern könnte.

Mit den Panzern hat die Ukraine nun gute Chancen, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen und aus der Ukraine zu werfen. Lindsey Graham, republikanischer US-Senator

Die Entscheidung der USA macht den Weg frei zu einer zeitnahen Lieferung der bis zu 100 Leoparden, die binnen drei Monaten zum Einsatz kommen könnten. Der republikanische Senator Lindsey Graham, der das Weiße Haus zu dem symbolischen Schritt auf die Deutschen zu ermuntert hatte, zeigt sich erleichtert, dass der gordische Knoten durchschlagen werden konnte. „Mit den Panzern hat die Ukraine nun gute Chancen, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen und aus der Ukraine zu werfen.“



