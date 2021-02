Biden-Agenda wird im US-Senat ausgebremst

Die im Wahlkampf versprochene Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Dollar wirkt im US-Senat chancenlos. Der politische Spielraum des neuen Präsidenten ist eng.

Von Karl Doemens (Washington)

Er hat eine Flut von Erlassen unterzeichnet, mit zahlreichen Staatschefs telefoniert und öffentliche Termine wahrgenommen. Am Donnerstag ordnete er seinen ersten Militärschlag (gegen Iran-freundliche Milizionäre in Syrien) an. Untätigkeit kann man Joe Biden wirklich nicht vorwerfen. Doch mit dem De-facto-Scheitern des 15-Dollar-Mindestlohns im Senat muss der neue US-Präsident nun seinen ersten herben Rückschlag wegstecken.

Politisch tot

„Präsident Biden ist von diesem Ergebnis enttäuscht“, räumte seine Sprecherin Jen Psaki offen ein ...