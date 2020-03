On prédisait une fin de l'ère Netanyahu après les élections législatives en Israël, les troisièmes en moins d'un an. Or le «roi Bibi» s'accroche à son trône.

«Bibi, roi d'Israël»

Gaston CARRE On prédisait une fin de l'ère Netanyahu après les élections législatives en Israël, les troisièmes en moins d'un an. Or le «roi Bibi» s'accroche à son trône.

Quelle que soit l’issue des consultations que Benjamin Netanyahu va mener au terme des élections législatives en Israël, sa victoire personnelle est avérée. Une victoire largement pressentie, tant est manifeste tout ce qui de longue date fait sa force. Qu’est-ce qui fait la force de cet homme que ses zélateurs hier à Tel Aviv appelaient «Bibi roi»?

Le «roi» doit sa victoire à des facteurs politiques, tels la faveur dont peut se prévaloir son parti, le Likoud et, sur le bord opposé, l’effacement d’une gauche qui en Israël aussi vit un reflux historique – le soutien que la coalition de ses différentes composantes a apporté au parti Bleu-Blanc de Benny Gantz n'aura pas été suffisant pour permettre à celui-ci de s'imposer ...

