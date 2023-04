Premierminister Xavier Bettel erinnert im Europaparlament an die Vorzüge der EU und warnt zugleich vor einem Abdriften nach rechts.

Plädoyer für Europa

Bettel vor EU-Parlament: "Zusammenarbeit ist die Lösung"

Steve BISSEN Premierminister Xavier Bettel erinnert im Europaparlament an die Vorzüge der EU und warnt zugleich vor einem Abdriften nach rechts.

„Wir sind nur stark, wenn wir geeint sind“, das ist die Hauptbotschaft, die von Premierminister Xavier Bettels (DP) Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg am Dienstag ausgehen sollte. Thema: „Was Europa ausmacht“. Und rezente Beispiele wie die Bekämpfung der Corona-Pandemie würden das belegen. „Die Pandemie hat gezeigt, dass Zusammenarbeit die Lösung ist.“ Nur durch die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen sei etwa eine gerechte Verteilung innerhalb der EU möglich gewesen. Doch sei es jetzt nicht an der Zeit, „sich auf den Lorbeeren auszuruhen“. Denn schließlich gibt es genug Herausforderungen, die die EU zu bewältigen hat, wie etwa den Kampf gegen den Klimawandel, die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen oder die solidarische Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor.

Die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit bilden das Rückgrat der Union und müssen das auch bleiben. Premierminister Xavier Bettel

Und wie bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie müsse die EU nun an einem Strang ziehen und „ihrer historischen Verantwortung, die Ukraine zu unterstützen“ gerecht werden. Denn „allein können wir nur wenig ausrichten“. Bettel forderte dabei einen langen Atem, denn auch für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg und deren Unterstützung auf dem Weg in die Union, müsse man bereit sein, die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen.



Kampf um Grundwerte der EU

Eins dürfe aber nie aus den Augen verloren werden. Nämlich das, wofür die EU steht: „Die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit bilden das Rückgrat der Union und müssen das auch bleiben“, so Bettel. Umso besorgter blickt der Premier auf politische Entwicklungen in einzelnen EU-Mitgliedstaaten wie etwa Ungarn, wo „manche mit der Diskriminierung von Minderheiten Stimmen gewinnen wollen. Dafür schäme ich mich!“

Zur Erinnerung: Die ungarische Regierung hat im Juni 2021 ein Gesetz verabschiedet, das die „Darstellung oder Förderung“ von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen verbietet. Die Diskriminierung von Minderheiten habe schon einmal verheerende Konsequenzen gehabt, mahnte Bettel. Die Einführung eines Rechtstaatlichkeitsmechanismus und die Möglichkeit von Vertragsverletzungsverfahren - wie jetzt im Falle Ungarns - seien aber immerhin Schritte in die richtige Richtung, um die Grundwerte der EU zu verteidigen.

„Unsere Grundwerte sind wichtiger als je zuvor“, mahnte auch Marc Angel (LSAP), seit Januar Vizepräsident des EU-Parlaments im Anschluss an die Rede Bettels. Und die EVP-Abgeordnete Isabel Wiseler-Lima (CSV) fügte hinzu: „Wir brauchen mehr Europa“, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu bewältigen. Wobei Luxemburg als bedeutender Finanzplatz allerdings auch „eine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Finanzen“ einnehmen müsse, so Tilly Metz, EU-Abgeordnete für Déi Gréng.

