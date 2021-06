Xavier Bettel hat Angela Merkel am Freitag als eine kompromissbereite Europäerin bezeichnet.

Bettel über Merkel

„Eine sehr große Persönlichkeit“

Xavier Bettel hat Angela Merkel am Freitag als eine kompromissbereite Europäerin bezeichnet.

(dpa) - Der bevorstehende Abschied von Kanzlerin Angela Merkel aus der Politik sorgt bei EU-Kollegen für Wehmut. „Sie wird mir persönlich fehlen, aber sie wird vor allem dem Europa fehlen“, sagte Luxemburgs Premier Xavier Bettel am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. „Angela Merkel war eine Person, die immer probiert hat, Kompromisse zu finden, aber mit Charakter, mit Stärke, mit Überlegen.“ Merkel habe stets Respekt gezeigt - auch gegenüber kleinen EU-Ländern wie Luxemburg.

Mit Blick auf das oft harte Ringen bei nächtlichen EU-Gipfeln sagte Bettel: „Frau Merkel ist ganz oft die Person, die dann den Durchbruch bringt.“ Dann schlage sie Änderungen vor, mache aber auch mal deutlich, „dass wir uns total verirren und auf dem falschen Weg“ sind.

Hoffnung auf einen würdigen Nachfolger

Er hoffe, dass der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin „diese Kompromissbereitschaft und Zusammenarbeit hier in Europa weiterführt“, sagte Bettel. „Es ist eine sehr große Persönlichkeit, die uns verlassen wird.“

Merkel hat am Donnerstag und Freitag an dem letzten formellen EU-Gipfel vor der Bundestagswahl teilgenommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie beim Oktober-Gipfel aber auch noch einmal dabei sein, weil es als fast ausgeschlossen gilt, dass dann schon eine neue Bundesregierung steht.

