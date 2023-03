Der Regierungschef fand in Brüssel klare Worte, was die nukleare Energieproduktion anbelangt. Die Verbrenner-Debatte geht ihm auf die Nerven.

Bettel spricht sich deutlich gegen Atomkraft aus

(dpa) - Premierminister Xavier Bettel hat sich mit aller Deutlichkeit gegen Atomkraft ausgesprochen. „Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich“, sagte Bettel am Donnerstag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel.

Über die Einstufung von Atomkraft wird auf EU-Ebene immer wieder leidenschaftlich gestritten. Jüngst hatte die EU-Kommission etwa das sogenannte Netto-Null-Industrie-Gesetz vorgestellt, mit dem auch Atomkraft gefördert werden kann. Vor allem Frankreich setzt sich für diese Technologie ein.

Jedes Land könne seinen Energiemix selbst gestalten, sagte Bettel. „Aber mit europäischen Fahnen drauf wäre das ein Schwindel“. Man solle nicht behaupten, dass mit Atomkraft eine nachhaltige Energieproduktion möglich sei.

Leidige Verbrenner-Debatte

Zudem hat er sich genervt von der Debatte über das Aus neuer Verbrenner-Autos gezeigt. Man könne über alles reden, aber das Thema stehe eigentlich nicht auf der Agenda, sagte Bettel am Donnerstag am Rande des Treffens in Brüssel. „Es ist ja kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen.“ Bettel betonte, dass jede Institution bei ihren Kompetenzen bleiben solle und der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs nicht für alles zuständig sein sollte. „Wir geben Impulse.“ Zudem gebe es spezifische Ministerräte, in denen solche Themen besprochen werden könnten.

Der andauernde Streit über das geplante Aus neuer Autos mit Verbrennungsmotor in der EU überschattete am Donnerstag den Beginn eines zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Eigentlich hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten bereits darauf geeinigt, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen in der EU zugelassen werden dürfen. Die deutsche Bundesregierung stellte Anfang März jedoch Nachforderungen und verhinderte so die endgültige Bestätigung des Deals durch die EU-Staaten.

