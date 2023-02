Beim EU-Gipfel wird über die Finanzierung von Zäunen an der EU-Außengrenze diskutiert. Xavier Bettel lehnt eine solche Maßnahme ab.

Bettel: „Mauer mit europäischen Sternen wäre eine Schande“

(dpa) - Beim EU-Gipfel entfacht ein neuer Streit über die Finanzierung von Zäunen an der EU-Außengrenze. In der Diskussion geht es darum, ob Zäune und Mauern in Europa gegen unerwünschte Migration aus dem EU-Haushalt finanziert werden sollten. Luxemburg und seine Nachbarländer lehnen den Vorschlag ganz klar ab.



Premierminister Xavier Bettel positioniert sich am Donnerstagmorgen wie folgt: „Es wäre eine Schande, wenn eine Mauer in Europa gebaut würde, mit den europäischen Sternen drauf.“

Auch Deutschland lehnte diesen Schritt im Kampf gegen unerwünschte Migration bereits am Montag bei Vorgesprächen in Brüssel ab. „Von den Vorschlägen halten wird nichts“, sagte Europastaatssekretärin Anna Lührmann (Grüne). Die französische Staatssekretärin Laurence Boone sagte ihrerseits, das Geld aus dem EU-Haushalt solle nicht für Zäune ausgegeben werden.

Dagegen sagte der stellvertretende griechische Außenminister Miltiadis Varvitsiotis: „Seien wir ehrlich und offen, Zäune funktionieren.“ Sie sollten von der EU-Kommission finanziert werden, „weil sie die Menschen daran hindern, die europäischen Grenzen illegal zu überqueren, und weil sie auch den Schleppernetzwerken einen Schlag versetzen“. Eine ähnliche Position vertritt unter anderem auch Österreich. Die Kommission lehnt es bislang jedoch ab, Zäune oder Mauern an den Außengrenzen aus dem EU-Budget zu finanzieren.





