UN-Klimagipfel in Glasgow

Bettel: Kernenergie keine Option im Kampf gegen Klimawandel

Steve BISSEN Premier Xavier Bettel spricht sich bei der COP26 in Glasgow gegen Kernenergie als "sichere und nachhaltige Option" zur Lösung der Klimakrise aus.

Die kollektiven Klimaschutzmaßnahmen der Weltgemeinschaft sind nach Ansicht von Xavier Bettel nicht ehrgeizig genug und werden zu zögerlich umgesetzt. „Nur wenn wir das in Paris vereinbarte Ziel von 1,5 Grad Celsius erreichen, können wir sintflutartige Regenfälle, tödliche Überschwemmungen, Brände, die Millionen von Hektar vernichten, und den Anstieg des Meeresspiegels vermeiden“, so der luxemburgische Premierminister am Mittwoch bei seiner Rede vor den Delegierten der UN-Klimakonferenz in Glasgow (COP26).

CO2-Neutralität bis 2050

Bettel hob hervor, dass Luxemburg sein Ziel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent erhöht hat und bis 2050 Co2-Neutralität anstrebt. Außerdem bekräftigte er die Position Luxemburgs, dass die Kernenergie keine Lösung für die Klimakrise sei, da sie weder „eine sichere noch eine nachhaltige Option“ darstelle.

Stattdessen setze man weiterhin konsequent auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dies ist ein Seitenhieb gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die Nuklearenergie als Teil der europäischen Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels verankert sehen will.

Mehr als 100 Staaten besiegeln Pakt gegen Methan-Ausstoß Methan ist das zweitschädlichste Treibhausgas und verantwortlich für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung.

Bettel schloss seine Rede mit den Worten: „Die Klimakrise erfordert heute Maßnahmen, gehen wir an die Arbeit!“ Ob den Worten des Premiers auch Taten folgen, wird sich Ende kommender Woche zeigen, wenn die UN-Klimakonferenz in Glasgow zu Ende geht.

