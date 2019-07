Tag drei eines Marathon-Gipfels - und keine Bewegung in Sicht: Die EU-Staats- und Regierungschefs suchen immer noch nach einem Kompromiss, wer in Brüssel künftig das Sagen hat.

International 1 2 Min.

Bettel: "Hier ist ja nicht Europa sucht den Superstar"

Tag drei eines Marathon-Gipfels - und keine Bewegung in Sicht: Die EU-Staats- und Regierungschefs suchen immer noch nach einem Kompromiss, wer in Brüssel künftig das Sagen hat.

(dpa) - Bei der völlig verfahrenen Suche nach einer neuen EU-Führung dringt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Kompromisse. Jeder und jede müsse sich bewegen, forderte die CDU-Politikerin am Dienstag in Brüssel. Vor dem dritten Tag des EU-Sondergipfels herrschte jedoch Blockade: Die östlichen EU-Staaten Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei stellten sich kategorisch gegen den Vorschlag Deutschlands und anderer Länder, den Sozialdemokraten Frans Timmermans zum Präsidenten der EU-Kommission zu machen.



Xavier Bettel "könnte ganz gut mit Frans Timmermans leben" Trotz 20-stündiger Verhandlungen gibt es noch kein Happy End. Die EU hat sich bei der Suche nach ihrem künftigen Spitzenpersonal verhakt. Die Diskussionen gehen am Dienstag weiter.

Bei Dauerverhandlungen am Sonntag und Montag über die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und andere Topjobs war nichts herausgekommen. Merkel hatte sich zusammen mit Spanien, Frankreich und den Niederlanden für ein Personalpaket mit Timmermans an der Kommissionsspitze und dem konservativen Spitzenkandidaten Manfred Weber als Präsident des Europaparlaments ausgesprochen. Dagegen rebellierten auch Regierungschefs der konservativen Europäische Volkspartei. Sie wollen mehr, weil die EVP bei der Europawahl stärkste Partei wurde.

Optimismus bei Xavier Bettel

Am Dienstag verzögerte sich der Gipfelstart wegen zahlreicher Vorgespräche bei Ratspräsident Donald Tusk. Die 28 Staats- und Regierungschefs standen bei ihrem neuen Anlauf unter Zeitdruck, weil sich am Dienstag das neue Europaparlament konstituierte und es am Mittwoch seinen neuen Präsidenten wählen will.

Merkel sagte bei ihrer Ankunft in Brüssel, sie sehe weiter Chancen zur Einigung über die Spitzenposten. „Wir gehen heute mit neuer Kreativität an die Arbeit“, sagte die konservative Politikerin. Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel äußerte sich ebenfalls optimistisch. Gesucht sei ein Konsens: „Hier ist ja nicht: Europa sucht den Superstar“, meinte Bettel.



Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bremste jedoch. „Vor uns liegt sicherlich noch ein langer Weg, um die endgültigen Personalien festzulegen“, sagte er. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis bekräftigte im Namen der vier Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei: „Timmermans ist no go.“ Timmermans sei für Migration und gegen die östlichen Staaten.

Der Niederländer ist derzeit Vizepräsident der EU-Kommission und war dort für Rechtsstaatlichkeit in Polen, Ungarn und anderen Staaten zuständig. Die EU-Kommission plädiert zudem für eine Verteilung von Asylbewerbern in der EU, was die östlichen Staaten ablehnen.

Xavier Bettel "kein Kandidat" für EU-Spitzenjob "Luxemburg ist mein Lieblingsplatz": Der Premierminister schließt vor dem EU-Gipfel einen Wechsel nach Brüssel aus.

Die Spitzenjobs sollen im Paket vergeben werden – neben Kommissions- und Parlamentspräsident werden auch ein neuer Ratschef und eine neue Außenbeauftragte gesucht. Ist der Parlamentspräsident erst gewählt, stünde eine Personalie schon fest und der Spielraum würde kleiner. Weber hat bis Dienstagabend für eine Bewerbung für den Posten Zeit. Die Grünen-Fraktionschefin Ska Keller hat ihre bereits angemeldet.

Christ- und Sozialdemokraten sowie die Grünen im Europaparlament pochen auf das sogenannte Spitzenkandidaten-Prinzip: Nur ein Parteikandidat zur Europawahl soll Kommissionschef werden und damit die mächtige Exekutive der EU führen. Diese hätte damit mehr Bezug zu Wählern und Bürgern als bei einer freihändigen Auswahl im „Hinterzimmer“, argumentieren die Parlamentarier. Die Parteien sind sich aber nicht einig, ob nur Timmermans und Weber in den Kreis gehören oder auch die dänische Liberale Margrethe Vestager, die nicht alleinige Spitzenkandidatin ihrer Parteienfamilie war. Babis und Bettel warben für Vestager. Sie könnte auch für andere eine Kompromisskandidatin werden.