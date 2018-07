Staatsminister Xavier Bettel absolviert zur Zeit einen dreitätigen Arbeitsbesuch in Südkorea. Begleitet wird er von einer Wirtschaftsdelegation aus den Bereichen Industrie, Finanzen, Informatik und Logistik.

Bettel auf Arbeitsbesuch in Südkorea

Staatsminister Xavier Bettel absolviert zur Zeit einen dreitägigen Arbeitsbesuch in Südkorea. Begleitet wird er von Vertretern aus den Bereichen Industrie, Finanzen, Informatik und Logistik.



Ziel dieser Mission ist die Förderung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern - "der koreanische Markt bietet für luxemburgische Unternehmen zahlreiche Chancen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Am ersten Tag der Visite besuchte Xavier Bettel den Nationalfriedhof von Seoul und das koreanische Kriegsdenkmal in Seoul. Foto: SIP

Am ersten Tag der Visite besuchte Xavier Bettel den Nationalfriedhof von Seoul und legte einen Kranz am Monument zu Ehren der verstorbenen Soldaten. Danach besuchte Xavier Bettel das koreanische Kriegsdenkmal in Seoul. Das Gebäude wurde zu Ehren der Veteranen und Opfer des Koreakrieges, der zwischen 1950 und 1953 zwischen Südkorea und Nordkorea stattfand, errichtet.



Luxemburg gehörte zu den 16 Ländern, die unter UNO-Kommando Freiwillige zur Abwehr der nordkoreanischen Armee entsandten. 89 luxemburgische Freiwillige kämpften neben den Streitkräften der Republik Korea, zwei verloren bei den Kämpfen ihr Leben und 16 wurden verwundet. Es ist die einzige luxemburgische Militärintervention seit 1945, bei der Luxemburg Soldaten an die Front schickte.



Xavier Bettel besuchte insbesondere das luxemburgische Diorama im Saal der Vereinten Nationen, das die alliierten Nationen im Konflikt würdigt. Der luxemburgische Premier legte einen Kranz zu Ehren der Kriegsopfer nieder.



"Luxemburg und Südkorea trafen sich während einer schmerzhaften Zeit in der Geschichte", sagte Xavier Bettel bei seinem Besuch der Gedenkstätte.

Am 2. Juli 2018 trifft Xavier Bettel seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee Nak-yeon und besucht den "Startup Hub" von Seoul.