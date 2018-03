Nach langen Ermittlungen haben deutsche und ungarische Fahnder den mutmaßlichen Betreiber eines früheren rechtsextremen Internet-Shops mit dem Namen „Migrantenschreck“ verhaftet.

Betreiber von rechtsextremem Onlineshop in Ungarn verhaftet

(dpa) - Nach langen Ermittlungen haben deutsche und ungarische Fahnder den mutmaßlichen Betreiber eines früheren rechtsextremen Internet-Shops mit dem Namen „Migrantenschreck“ verhaftet.



Über das Portal sollen vor allem Gaspistolen, mit denen gefährliche Hartgummigeschosse abgefeuert werden können, verkauft worden sein. Dem 34-jährigen Mario R. werde illegaler Waffenhandel vorgeworfen, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann sei in Ungarn gefasst worden, zudem seien diverse Beweismittel - insbesondere Datenträger - sichergestellt worden. Es werde an einer Auslieferung des Beschuldigten nach Deutschland gearbeitet.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt R., aus Ungarn heraus zwischen Mai und November 2016 illegale Waffen in insgesamt 193 Fällen an in Deutschland lebende Personen verkauft zu haben. Die Verkäufe sollen über mehrere ungarische Kontoverbindungen abgewickelt worden sein.

Nach deutschen Medienberichten schlug eine Spezialeinheit der ungarischen Polizei am frühen Mittwochmorgen in Budapest zu und verhaftete den Beschuldigten. Beteiligt waren demnach auch Berliner Kriminalpolizisten.