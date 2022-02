In Burkina Faso kam es im Januar zu einem Putsch. Zwei Experten ordnen ein, was die Krise in dem westafrikanischen Land für Europa bedeutet.

International 4 Min.

Nach dem Militärputsch in Burkina Faso

Besteht eine Gefahr für Europa?

In Burkina Faso kam es im Januar zu einem Putsch. Zwei Experten ordnen ein, was die Krise in dem westafrikanischen Land für Europa bedeutet.

Interview: Markus Schönherr

In Burkina Faso haben Soldaten die Regierung gestürzt. Es war der dritte Putsch in Westafrika innerhalb eines Jahres. Was bedeutet das für die Sicherheit der Region und wie sollte Europa reagieren? Der Forscher Fahiraman Rodrigue Kone vom Institut für Sicherheitsstudien (ISS) in Bamako, Mali, und Joseph Senninger, Luxemburger Chargé d'affaires in Ouagadougou, Burkina Faso, geben Antworten.

Fahiraman Rodrigue Kone, das Militär stürzte Präsident Roch Marc Christian Kaboré, weil es ihm Unfähigkeit im Kampf gegen die Islamisten im Land vorwarf. Hat eine Militärregierung bessere Chancen gegen die Extremisten?

Fahiraman Rodrigue Kone (FRK): Nicht unbedingt. Wenn wir nach Mali blicken, wo seit 2020 eine Militärjunta herrscht, gibt es keinen handfesten Beweis dafür, dass die Gefahr durch Dschihadisten zurückginge. Im Gegenteil. Ein gängiger Fehler im Kampf gegen gewalttätige Extremistengruppen besteht darin, zu sehr auf eine militärische Antwort zu setzen. Aber die Reaktion ist komplexer. Es braucht einen Ansatz, der Militär, Entwicklung und politische Verhandlungen vereint.

Fahiraman Rodrigue Kone ist Forscher am Institut für Sicherheitsstudien (ISS) in Bamako, Mali. Foto: privat

Auch im Nachbarland Mali und in Guinea kam es zu jüngst zu Coups. Wie stabil ist die Region noch?

FRK: Seit einem Jahrzehnt steckt die Region in einer ernsten, beispiellosen Sicherheitskrise: Dschihadistenaufstände, Gemeindekonflikte und politische Krisen breiten sich weiter aus. Die Coups werden damit gerechtfertigt, dass das Vertrauen zwischen Volk und politischen Eliten, selbst demokratisch gewählten, in Trümmern liegt. Wenn dieser Trend nicht umgekehrt wird, greift die Unsicherheit weiter um sich.

Klimakrise trifft Entwicklungsländer besonders hart Am Mittwoch debattierte das Parlament über die Herausforderungen der Kooperationspolitik. Im Fokus standen die Klimakrise und die Menschenrechte.

Weshalb wäre eine stabile Sahelregion auch in Europas Interesse?

FRK: Diese afrikanische Region ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner: Europäische Unternehmen haben viel in Bergbau, Landwirtschaft und Handel investiert. Europa wiederum ist der wichtigste Handelspartner der meisten westafrikanischen Länder. Folglich würde eine verstärkte Extremistenpräsenz unweigerlich auf europäische Wirtschaftsinteressen abzielen und sich darüber hinaus zum idealen Rückgrat für Angriffe auf Europa entwickeln.

Wie sollte Europa reagieren?

FRK: Zu viel Druck ist nicht unbedingt das Beste. Bis jetzt hat diese Herangehensweise nicht funktioniert und hat die Situation in manchen Fällen noch verschlimmert, indem sie die lokalen Machthaber vergrämte. Ein ausgehandelter, pragmatischer Ansatz, der auf Interessen und den Kontext eingeht, scheint viel ergiebiger, um Wandel anzustoßen.

Das Leben in Burkina Faso geht weiter. Foto: AFP

Joseph Senninger, wissen wir schon, welche Konsequenzen die militärische Machtübernahme für die Beziehungen zwischen Luxemburg und Burkina Faso haben wird?

Joseph Senninger (JS): Zurzeit beobachten wir die Situation ganz genau auf Anzeichen, in welche Richtung sich alles entwickelt. Allerdings wird Luxemburg nicht im Alleingang handeln, sondern abgestimmt mit anderen internationalen Partnern, vor allem der EU und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas).

Joseph Senninger ist Luxemburger Chargé d'affaires in Ouagadougou, Burkina Faso. Foto: privat

Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden?

JS: In Mali wurde nach den beiden Staatsstreichen Maßnahmen und Sanktionen von Ecowas ergriffen. Erst als nach dem zweiten Staatsstreich die Transition auf sechs Jahre verlängert werden sollte, hat Ecowas strenge Sanktionen ergriffen. Die Europäer müssen dieser Linie folgen, denn wer sind wir, einem afrikanischen Block eine andere Linie aufzuzwingen?

Wäre die Aussetzung der Entwicklungskooperation eine Möglichkeit?

JS: Eine komplette Aussetzung halte ich für unwahrscheinlich. Wir sind ja vor allem hier, um der burkinischen Bevölkerung zu helfen, und die Bevölkerung kann nicht für ihre De-facto-Regierung belangt werden. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Bevölkerung Burkina Fasos unterstützen kann: Dass die Entwicklungshilfe andere Formen annimmt, falls keine demokratische Transition in die Wegegeleitet wird, schließe ich nicht aus.

Wird Luxemburger Direkthilfe jemals eine nicht demokratische Regierung, wie jene in Burkina Faso, erreichen?

JS: Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Zumal Hilfen in Form von direkter Budgethilfe [für Regierungen] ein Mittel sind, das in der luxemburgischen Entwicklungshilfe sehr selten angewandt wird. Es gibt andere Mittel, die Regierung zu unterstützen.

Zum Beispiel?

JS: Wir stellen unter anderem technische Beratung zur Verfügung, damit die Regierung ihre nationalen Pläne umsetzen kann. Zum Beispiel in der Forstwirtschaft gibt es ein großes Programm.

In welchen anderen Bereichen engagiert sich Luxemburg in Burkina Faso?

JS: In den letzten Jahren waren wir stark vertreten in der technischen Ausbildung, Lehren, usw., der schulischen Ausbildung und Umwelt.

Die Sorgen und Schwerpunkte des Ministers Die Kooperationshilfe muss mit der Pandemie kämpfen und vielerorten mit einer prekären Sicherheitslage. Hierzulande sieht Franz Fayot (LSAP) mehrere Herausforderungen.

Wieso ist diese Unterstützung wichtig? Woran mangelt es in dem westafrikanischen Land am meisten?

JS: Ein Grundpfeiler der luxemburgischen Entwicklungshilfe ist, Hilfe da anzubieten, wo sie am meisten gebraucht wird. Das Ganze hat das Ziel, extreme Armut zu bekämpfen. Warum sind wir etwa in der Umwelt tätig? Weil sich der Klimawandel bemerkbar macht, die Böden werden trockener, die Waldfläche wird von Jahr zu Jahr kleiner. Das versuchen wir, gemeinsam mit den nationalen Behörden, zu bekämpfen. Das Bevölkerungswachstum ist sehr hoch, eine Frau hat im Durchschnitt 5,4 Kinder. Das heißt, es werden immer mehr Schulen gebraucht. Jugendliche brauchen Jobs und Perspektiven. Jedes Jahr kommen 400.000 junge Burkiner auf den Arbeitsmarkt. Daher sind wir in der technischen Ausbildung tätig.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.