Der ehemalige Finanzchef des Vatikans will einen Freispruch erreichen. Im März war er wegen sexuellen Missbrauchs zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Berufungsverfahren gegen australischen Kardinal Pell begonnen

(dpa) - Vor einem Gericht in Melbourne hat am Mittwoch das Berufungsverfahren gegen den australischen Kardinal George Pell begonnen. Der ehemalige Finanzchef des Vatikans war im März wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Chorknaben von einem Geschworenengericht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Seither sitzt er im Gefängnis. Mit der Berufung versucht er nun, einen Freispruch zu erreichen. Pell weist seit jeher alle Vorwürfe zurück.

Der 77-Jährige erschien zu dem Verfahren vor dem Supreme Court des australischen Bundesstaats Victoria persönlich. Sein Verteidiger Bret Walker sagte vor den drei Richtern, Pell sei zu Unrecht schuldig gesprochen worden. Der ehemalige Bischof von Melbourne hätte in der dortigen St.Patrick's-Kathedrale niemals die beiden Jungen sexuell missbrauchen können, ohne aufzufallen. Zudem sei dies auch wegen seines Bischofsgewands „physisch unmöglich“ gewesen.

Sechs Jahre Haft für Kardinal Pell Der des Missbrauchs schuldig gesprochene australische Kardinal George Pell ist zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Pell ist in der Geschichte der katholischen Kirche der ranghöchste Geistliche, der jemals wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt wurde. Als Finanzchef war er praktisch die Nummer drei des Vatikans. Der Kirchenstaat will die Berufung abwarten, bevor er über weitere Konsequenzen entscheidet. Möglich wäre, dass Pell bei einer Bestätigung des Schuldspruchs alle seine Titel verliert und auch nicht Priester bleiben darf.

Die Vorwürfe reichen in die Jahre 1996/97 zurück. Zu jener Zeit war Pell Erzbischof der australischen Millionenmetropole. Die beiden Chorknaben waren damals 13 Jahre alt. Einen der Jungen zwang er nach Überzeugung des Gerichts zum Oralsex. Von den beiden Chorknaben ist nur noch einer am Leben. Der heute 35 Jahre alte Mann war in dem Prozess der entscheidende Belastungszeuge.