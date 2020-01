Bernies Höhenflug

Politisch totgesagt steigt der demokratische US-Sozialist Bernie Sanders nach seinem Herzinfarkt vor drei Monaten wie Phoenix aus der Asche, meint LW-Korrespondent Thomas Spang.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Donald Trump hat den demokratischen Sozialisten auf dem Radar. „Wow“, twittert der sonst mit dem Iran und seinem Impeachment beschäftigte Präsident zu den jüngsten Umfragen, die Sanders in Iowa, New Hampshire und Nevada in Führung oder auf Tuchfühlung sehen.

„Crazy Bernie Sanders legt in den Umfragen zu, sieht sehr stark gegen seine Gegner in der Nichtstuer-Partei aus. Was bedeutet das alles?“, so Trump auf Twitter.

Schlagfertig kontert der 78-jährige Senator aus Vermont ...