Gab es eine Anschlagsgefahr für den Halbmarathon in Berlin? Mehrere Männer sollen geplant haben, Teilnehmer und Zuschauer anzugreifen. Es soll Verbindungen zum Attentäter vom Weihnachtsmarkt Anis Amri geben.

Berliner Halbmarathon: Polizei bestätigt Festnahmen

Gab es eine Anschlagsgefahr für den Halbmarathon in Berlin? Mehrere Männer sollen geplant haben, Teilnehmer und Zuschauer anzugreifen. Es soll Verbindungen zum Attentäter vom Weihnachtsmarkt Anis Amri geben.

(dpa) - Die Berliner Polizei hat nach dem Ende des Halbmarathons in der deutschen Hauptstadt die Festnahme mehrerer Verdächtiger bestätigt. Vor der Sportveranstaltung habe es „vereinzelte Hinweise darauf gegeben, dass die Festgenommenen im Alter von 18 bis 21 Jahren an der Vorbereitung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung beteiligt gewesen sein könnten“, erklärte die Polizei am späten Sonntagnachmittag.

„Aufgrund dieser Hinweise und der noch nicht vollständig geklärten Hintergründe des gestrigen Attentats in Münster entschlossen sich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das Landeskriminalamt Berlin zu den Durchsuchungen der entsprechenden Wohnanschriften sowie zwei Fahrzeugen in Charlottenburg-Wilmersorf und Neukölln“, hieß es in der Mitteilung. Wegen der noch andauernden Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.



Männer wollten Zuschauer und Teilnehmer mit Messern angreifen



Polizisten stehen an der Halbmarathonstrecke in Berlin. Foto: dpa

Von einem Terrorverdacht war in der Mitteilung zunächst nicht die Rede. Die „Welt“ hatte zuvor von einem vereitelten Anschlag während des Halbmarathons berichtet. Spezialkräfte hätten vier Männer festgenommen, darunter einen Hauptverdächtigen. Er soll dem Blatt zufolge geplant haben, mit Messern Zuschauer und Teilnehmer der Sportveranstaltung zu töten. Der Mann soll zum privaten Umfeld des Terroristen Anis Amri gehört haben, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Ende 2016 verübt hatte.

Nach der Amokfahrt von Münster war anfangs befürchtet worden, es könne sich um einen Terroranschlag handeln. Schon am Samstagabend hieß es aber, die Tat habe keinen terroristischen oder islamistischen Hintergrund. Bei dem Täter handelte es sich um einen Deutschen, nach dpa-Informationen womöglich um einen psychisch labilen Einzeltäter.

Der Halbmarathon ging nach Angaben der Veranstalter ohne außergewöhnliche Vorfälle an der Strecke zu Ende. „Wir haben ein ganz normales Rennen durchgeführt“, sagte ein Sprecher von SCC Events am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Von Teilnehmerseite ist alles gut gelaufen.“ Auch rund 40 Luxemburger haben am Berliner Halbmarathon teilgenommen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.