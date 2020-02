Am späten Freitagabend wurde vor einer Berliner Veranstaltungshalle ein 42-Jähriger erschossen, vier weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Berlin: Mann vor Veranstaltungshalle erschossen, Täter flüchtig

(dpa) - Bei dem vor dem Tempodrom in Berlin-Kreuzberg Erschossenen handelt es sich um einen 42-jährigen Mann. Vier weitere Menschen wurden verletzt, davon einige schwer, wie die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Mona Lorenz, am Samstagmorgen auf Anfrage sagte. Die Hintergründe für die Tat, die sich am Freitagabend gegen 23.00 Uhr ereignete, seien immer noch völlig unklar.

Auch könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es mehrere Täter gab oder es nur einer war. Er oder sie sind laut Lorenz weiterhin flüchtig, eine Mordkommission ermittle mit Hochdruck. Die Polizei hat die Pressehoheit inzwischen an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

Der Tatort befindet sich am Tempodrom in der Möckernstraße, einer Veranstaltungshalle in der Berliner Innenstadt. Das Gebiet wurde nach den Schüssen weiträumig abgesperrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Besucher der Veranstaltung im Tempodrom wurden über Seiten- und Hinterausgänge aus dem Gebäude gebracht. Die Leiche des 42-Jährigen sollte noch am Samstag obduziert werden.

Im Tempodrom stand am Abend die türkische Comedyshow "Güldür Güldür" auf dem Programm. Ob das Verbrechen damit im Zusammenhang steht, war in der Nacht noch unklar.