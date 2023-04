Nicht nur in Luxemburg mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Auch in Berlin ist die Lage schwierig, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Berlin

150 Meter lange Schlange für eine Wohnungsbesichtigung

Nicht nur in Luxemburg mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Auch in Berlin ist die Lage schwierig, wie ein Video auf Twitter zeigt.

(MS) – Bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur in Luxemburg schwer zu finden, sondern auch in anderen Ländern. Ein Beispiel ist die deutsche Hauptstadt Berlin, in der die Mieten in den letzten Jahren explodiert sind. Das Angebot knapp ist. Sollte sich doch mal ein Schnäppchen finden, so lässt der Andrang nicht lange auf sich warten.

Erst diese Woche sorgte ein Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für Furore. Auf dem Video ist eine etwa 150 Meter lange Menschenschlange zu sehen. Ihr Ziel? Eine Wohnungsbesichtigung im Bezirk Charlottenburg. Laut Medienberichten gab es innerhalb von nur einer Stunde 600 Anfragen für die Dreizimmerwohnung mit 74 Quadratmetern, die auf 1.071 Euro Miete warm kommt. Für Berliner und erst recht für Luxemburger Verhältnisse ein echtes Schnäppchen.

Fazit der Wohnungsbesichtigung: Sie musste nach einer Stunde aufgrund der Ansammlung von so vielen Menschen wieder abgebrochen werden. Das Inserat ist mittlerweile aus dem Internet verschwunden und die Wohnung vermutlich schon vergeben.

