Berichte von Korrespondenten

Weitere Explosion am Kabuler Flughafen

Laut AFP-Journalisten war am Sonntagnachmittag in Kabul eine Explosion zu hören, drei Tage nach einem tödlichen Anschlag auf den Flughafen.

Laut AFP-Journalisten war am Sonntagnachmittag in Kabul eine Explosion zu hören, drei Tage nach einem tödlichen Anschlag auf den Flughafen der afghanischen Hauptstadt, wo Westler ihre Evakuierungsoperationen abschließen.

Einem Korrespondenten der BBC zufolge, soll sich die Detonation in der Nähe des Flughafens der Stadt ereignet haben. Nach Spiegel Informationen ist eine Rakete in ein Haus nahe dem Flughafen eingeschlagen. Der Flughafen selbst sei aber nicht betroffen. Nach Angaben des Kabuler Polizeichefs, schlug das Geschoss nordwestlich des Flughafens ein. Ein Kind wurde dabei getötet.

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul mindestens 13 US-Soldaten und -soldatinnen sowie zwei Briten ums Leben gekommen. Die Angaben über die afghanischen Todesopfer schwanken, Sender wie CNN sprachen von bis zu 200 Toten.

US-Präsdent Joe Biden hatte am Sonntag vor möglichen weiteren Anschlägen gewarnt. Die US-Armee, die gerade vom Flughafen Truppen ausfliegt und in Sicherheit bringt, hatte aber auch angekündigt, dass es wohl weitere Sprengungen von Ausrüstung geben werde.

mit dpa-Material

