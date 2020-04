Die Gerüchteküche um den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un läuft derzeit heiß. Nach einer Herzoperation soll er sich im "vegetativen Zustand" befinden, andere Medienberichte erklären ihn gar für tot.

Berichte: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in "vegetativem Zustand"

(SC/dpa) - Die Welt rätselt derzeit über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers, der die Macht von seinem Vater Kim Jong Il nach dessen Tod im Jahr 2012 übernahm. Medienberichten aus Asien zufolge sei der Diktator nach einer Herzoperation Anfang April in einem "vegetativen Zustand" ("Shukan Gendai", Japan). Wie die "New York Times" berichtete, erklärte der TV-Sender "HKSTV" aus Hongkong Kim Jong Un gar für tot und berief sich dabei auf "eine sehr verlässliche Quelle".

Aus Nordkorea selbst gibt es keine Stellungnahme zu den Gerüchten. Bei der Jubiläumsfeier zum 88. Jahrestag der Gründung der Koreanischen Volksarmee am Samstag war der Machthaber allerdings abwesend. Reuters berichtete am Freitag, China habe medizinische Fachkräfte für die Behandlung des Diktators nach Nordkorea entsandt.

Skepsis in den USA

US-Präsident Donald Trump hat die Berichte über den angeblich kritischen Zustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un als wahrscheinlich falsch bezeichnet. Er denke, dass der Bericht des Nachrichtensenders CNN "falsch" gewesen sei, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Der Sender habe sich offenbar auf veraltete Informationen gestützt, sagte Trump. "Ich hoffe, es war ein falscher Bericht", sagte Trump weiter.

Der Präsident kanzelte CNN - einen Sender, der meist kritisch über ihn berichtet - auch erneut als "fake news" ab. CNN hatte unter Berufung auf Erkenntnisse der Geheimdienste berichtet, dass sich Kim nach einer Herzoperation in kritischem Zustand befinde.

Die Regierung in Südkorea hatte jedoch skeptisch auf den Bericht reagiert. Auch das US-Militär hatte am Mittwoch erklärt, man gehe davon aus, dass Kim weiter die volle Kontrolle über Land und Streitkräfte habe. Gesicherte Erkenntnisse zur Lage in Nordkorea, das weitgehend von der Außenwelt isoliert ist, gab es zunächst nicht. Kims Alter wird in Südkorea auf 36 Jahre geschätzt.

