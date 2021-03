Eines der größten Containerschiffe der Welt blockiert eine wichtige Handelsverbindung nach Europa. Und das wird sich erstmal nicht ändern.

Bergung der "Ever Given" im Suezkanal dauert länger

Eines der größten Containerschiffe der Welt blockiert eine wichtige Handelsverbindung nach Europa. Und das wird sich erstmal nicht ändern. Das Internet spottet derweil nach Kräften über das nautische Missgeschick.

(dpa/Bloomberg) - Die Bergung des im Suezkanal seit Tagen feststeckenden Frachters „Ever Given“ dürfte sich über das Wochenende hinaus hinziehen. Die Arbeiten, um das Container-Frachtschiff wieder flott zu bekommen, sollen etwa eine Woche, möglicherweise auch länger dauern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Die Agentur berief sich auf namentlich nicht genannte Quellen.

Ein Eliteteam nimmt jetzt die monumentale Herausforderung an, den gestrandeten Container-Giganten zu befreien. Derweil wird der Rückstau an Schiffen in der wohl wichtigsten Wasserstraße der Welt immer länger und hält Öl und Konsumgüter im Wert von fast 10 Milliarden Dollar auf. Von der Suezkanal-Behörde veröffentlichte Fotos zeigen Bagger, die Schlamm unter dem Containerschiff wegschaufelten, während Schlepperboote an ihm zogen - bisher ohne nennenswerten Erfolg.

Ein Bagger schaufelt Sand am Ufer des Suezkanal nachdem in der Nacht zum 24. März ein Containerschiff auf Grund gelaufen ist.

Nun kommt SMIT Salvage zum Zug, eine fast schon legendäre niederländische Firma, deren Mitarbeiter auch schon einmal mit Fallschirmen auf havarierten Schiffen landen und Schiffe oft während heftiger Stürme retten. Die japanische Nippon Salvage Co. wurde ebenfalls angeheuert, um zu helfen. Das Schiff ist so schwer, dass die Bergungsprofis möglicherweise Ballastwasser und Treibstoff abpumpen müssen. Sonntag oder Montag, wenn die Flut ihren Höhepunkt erreicht, könnte die Chance am größten sein.



Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange „Ever Given“ den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war auf dem Weg von China nach Rotterdam.

Zur Dauer der Arbeiten machte die Suezkanal-Behörde keine Angaben. Die Schifffahrt auf dem Kanal ist bis auf weiteres eingestellt. Dadurch hat sich ein langer Stau gebildet. Nach Angaben des Seefahrts- und Logistikunternehmens GAC warten derzeit noch rund 70 Schiffe an Ankerplätzen in den Städten Port Said und Suez auf die Weiterfahrt. Nach Angaben des Versicherungskonzerns Allianz standen zunächst mehr als 100 Schiffe im Stau.

Am Ölmarkt war es zuletzt zu kräftigen Preis-Schwankungen gekommen, da der Suezkanal auch für den internationalen Ölhandel eine hohe Bedeutung hat.

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. 2020 durchfuhren nach Angaben der Suezkanal-Behörde fast 19.000 Schiffe den Kanal, im Schnitt gut 50 am Tag.

Wer den Schaden hat...

Die Wartzeit wird der Welt indes nicht lang werden, denn trotz der massiven Auswirkungen auf das Welthandelsgeschehen - oder vielleicht gerade deswegen - hat der Vorfall viel Spott auf sich gezogen. Internet-Nutzer haben die „Ever Given“ als Humorobjekt entdeckt. Hier eine Auswahl.

Dabei feiert das Netz vor allem den „Guy with the Digger at Suez Canal“, also den Baggerführer des Löffelbaggers, der auf einem Foto zu sehen ist - und neben dem Riesenfrachter wie ein Spielzeug wirkt. Der „guy with the digger“ hat sogar schon einen satirischen Twitter-Account bekommen.

But one thing I'm absolutely sure about is my job security. Can't say the same about the Captain of @ever_given#SuezBLOCKED #SuezCanal #SuezCrisis #EverGiven — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 25, 2021

Ebenso wie sein „Gegenpart“, die „Ever Given“.

not up to date on what @suez is tweeting...



'coz I blocked that channel. #evergreen #EVERGIVEN — MS Ever Given (@ever_given) March 25, 2021

Und wer sich schnell und einfach informiert halten will, ob der Verkehr am Suezkanal wieder läuft, hat bei www.istheshipstillstuck.com die Möglichkeit dazu.

