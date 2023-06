In der Nähe von Galtür ist es zu einem Bergsturz gekommen, bei dem der rund 3400 Meter hohe Südgipfel des Fluchthorns teilweise weggerissen worden.

International 1

Österreich

Felssturz in den Tiroler Alpen - Berggipfel abgebrochen

In der Nähe von Galtür ist es zu einem Bergsturz gekommen, bei dem der rund 3400 Meter hohe Südgipfel des Fluchthorns teilweise weggerissen worden.

(dpa) - Bei einem massiven Bergsturz im österreichischen Bundesland Tirol ist ein Alpengipfel samt Gipfelkreuz verschwunden. „Hundert Meter vom Gipfel sind weggebrochen“, schätzte der Leiter der örtlichen Bergrettung in Galtür, Christian Walter, am Montag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Am Vortag hatten sich auf dem Fluchthorn-Massiv riesige Gesteinsmassen gelöst und waren bergab gedonnert.

Eine Gruppe von Bergrettern absolvierte am Sonntag in diesem Gebiet einen Ausbildungskurs, die Beteiligten wurden Zeugen des Naturereignisses. Wenige Minuten nach dem Felssturz habe sich ein Sturzbach gebildet, der an einer Berghütte vorbeirauschte, berichtete ein Augenzeuge der „Kronen Zeitung“.

Blick auf einen Bereich des Fluchthorns, nachdem sich Gesteinsmassen gelöst und bergab gerutscht sind. Foto: Zeitungsfoto.At/Riccardo Mizio/A

Die Polizei überflog das Gebiet nahe der Schweizer Grenze. Die Geröll-Lawine sei etwa zwei Kilometer lang, aber es gebe keine Hinweise, dass bei dem Bergsturz am südlichen Gipfel des Fluchthorns Menschen zu Schaden gekommen seien, hieß es.

Mindestens 27 Tote nach Erdrutsch in Kolumbien Die Zahl der Toten bei einem Erdrutsch im Nordwesten Kolumbiens ist auf mindestens 27 gestiegen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.

Laut Walter sind die Berge in letzter Zeit „mehr in Bewegung“. Aufgrund des Klimawandels würden sich die Gletscher zurückziehen, und die Permafrostböden schmelzen. Die Beurteilung dieses konkreten Bergsturzes wolle er aber Geologen überlassen, betonte er.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.