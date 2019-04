Bereits mehrere hundert Millionen Euro für Notre-Dame gespendet

Frankreich zeigt sich nach der Brandkatastrophe von Notre-Dame entschlossen, die jahrhundertealte Kathedrale in Paris wieder aufzubauen. Erste Großspender stehen schon bereit.

Frankreich zeigt sich nach der Brandkatastrophe von Notre-Dame entschlossen, die jahrhundertealte Kathedrale in Paris wieder aufzubauen. Erste Großspender stehen schon bereit.

(dpa/AFP) - Nach dem Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris soll eine internationale Geberkonferenz Geld für den Wiederaufbau sammeln. Einen entsprechenden Vorschlag verkündete die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, über Twitter. Sie wolle die Spenderkonferenz im Rathaus von Paris veranstalten, um die notwendigen Mittel zusammenzubekommen.

Je vais proposer que nous organisions dans les prochaines semaines une grande conférence internationale des donateurs, que je suis prête à accueillir à l'Hôtel de Ville, avec des mécènes du monde entier, afin de lever les fonds nécessaires à la restauration. #le79inter #NotreDame — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 16. April 2019

Erste Großspender stehen schon bereit: Die Familie des französischen Unternehmers und Milliardärs Bernard Arnault kündigte über dessen Luxusgüter-Konzern LVMH an, sich mit 200 Millionen Euro an der Rekonstruktion beteiligen zu wollen. Zuvor hatte die französische Milliardärsfamilie Pinault 100 Millionen Euro versprochen. Die superreichen Franzosen Arnault und Pinault sind als Kunstliebhaber, Mäzene und Konkurrenten bekannt. Die Familie Bettencourt, die 1907 L'Oréal gründete, will wiederum zweimal 100 Millionen Euro spenden.

Auch der Mineralölkonzern Total will 100 Millionen Euro für die Kathedrale bereitstellen. Die Bank Crédit Agricole will fünf Millionen Euro für den Wiederaufbau beisteuern. Auch die BNP Paribas und die Société Générale kündigten Spenden an, ohne jedoch genaue Summen zu nennen. Die Fluggesellschaft Air France wiederum will "allen offiziell am Wiederaufbau beteiligten Akteuren" Gratisflüge ermöglichen.