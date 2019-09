Die Maschine des Typs F-16 stürzte in der Gegend von Lorient ab. Beide Besatzungsmitglieder sind am Leben.

Belgisches Kampfflugzeug stürzt in der Bretagne ab

Die Maschine des Typs F-16 stürzte in der Gegend von Lorient ab. Beide Besatzungsmitglieder sind am Leben.

(dpa) - Im Westen Frankreichs ist ein belgisches Kampfflugzeug abgestürzt. Wie die belgische Luftwaffe am Donnerstag mitteilte, konnten die beiden Besatzungsmitglieder die Maschine vom Typ F-16 mit dem Schleudersitz verlassen. Auf Twitter wurden Bilder gepostet, auf denen mindestens ein beschädigtes Wohnhaus zu sehen war.

CRASH : Un avion militaire belge F-16 s'est écrasé à Pluvigner, dans le #Morbihan. Les deux pilotes indemnes ont pu s’éjecter, l'un est actuellement suspendu sur une ligne à haute tension (Le Télégramme). pic.twitter.com/HzKyMgLhEM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 19, 2019

Zu ihrem Gesundheitszustand gab es zunächst keine Angaben. Nach Informationen der französischen Regionalzeitung „Ouest-France“ verfing sich einer der Soldaten mit seinem Fallschirm in eine Hochspannungsleitung. Er soll verletzt sein.

#VTMNIEUWS #BREAKING twee piloten Belgische F16 crash in Pluvigner (F) ongedeerd (tbc) - een van hen uit hoogspanningskabel gehaald (foto Thierry Creux) en onderweg naar ziekenhuis voor check - toestel uit Florennes was onderweg naar marinebasis Lann-Bihoué @VTMNIEUWS pic.twitter.com/THIGDsyzEl — Jo Buggenhout (@jobuggenhout) September 19, 2019

Die Absturzstelle liegt nach Angaben der belgischen Luftwaffe in der Nähe der Stadt Lorient in der Bretagne. Die Zeitung „Ouest-France“ berichtete, dass die Maschine am Ausgang der Gemeinde Pluvigner in Nähe eines Hauses auf ein Feld stürzte.

Trainingsflugzeug der spanischen Luftwaffe abgestürzt Am Mittwochmorgen ist an der spanischen Mittelmeerküste ein Trainingsflugzeug abgestürzt.

Die belgische Luftwaffe besaß nach eigenen Angaben zuletzt 60 Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Sie werden von dem US-amerikanischen Unternehmen Lockheed Martin hergestellt.