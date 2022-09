Das Atomkraftwerk bei Antwerpen stand jahrelang wegen Mikrorissen in der Kritik. Am Freitagabend wird es offiziell abgeschaltet.

Tihange 2 stoppt im Februar

Belgischer Atommeiler Doel 3 wird Freitagabend abgeschaltet

(dme) - Der umstrittene Atommeiler Doel 3 bei Antwerpen wird am Freitagabend abgeschaltet, nachdem er jahrelang wegen tausender Mikrorisse in seinem Reaktordruckbehälter in der Kritik stand. Das berichtet neben anderen die „Aachener Zeitung“.

Der Meiler wurde am 1. Oktober 1982 in Betrieb genommen, seine Betriebserlaubnis läuft bis zum 1. Oktober 2022. Doel 3 wird also wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag vom Netz genommen, wie der Betreiber Engie Electrabel bestätigte. Ab 21 Uhr soll der Abschaltungs-Prozess gestartet werden.

Auch die Uhr des rund 60 Kilometer vom Norden Luxemburgs entfernten Reaktors Tihange 2 läuft ab. Im Februar des kommenden Jahres soll auch diese Anlage abgeschaltet werden. Tihange 2 steht ebenfalls wegen Mikrorissen in der Kritik.

