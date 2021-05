In der belgischen Provinz Limburg durchkämmt die Polizei einen Nationalpark. Es soll Explosionen gegeben haben.

Belgische Polizei sucht bewaffneten Militärausbilder

In der belgischen Provinz Limburg durchkämmt die Polizei einen Nationalpark. Es soll Explosionen gegeben haben.

(AFP/TJ) - Mit einem regelrechten Großaufgebot durchsuchten 250 Polizisten und Soldaten am Mittwochabend einen Nationalpark in der Provinz Limburg. Die Suche gilt einem Mann, der von den belgischen Antiterroreinheiten der rechtextremen Szene zugeschrieben wird.

Jurgen Conings gilt wegen seiner Ausbildung als gefährlich. Foto: AFP

Nach dem 46 Jahre alten Militärausbilder Jurgen Conings wird seit Dienstag gefahndet, nachdem man seinen Geländewagen in der Gemeinde Niel-bij-As, östlich von Genk, entdeckt hatte. In dem Fahrzeug des Mannes fanden die Fahnder Munition und vier Antipanzerraketen.

Conings war am Montag verschwunden, nachdem er sich an seiner Arbeitsstelle - einer Militärbasis - möglicherweise mit Munition eingedeckt hatte. Er soll laut Medienberichten gedroht haben, die Obrigkeit und Virologen anzugreifen. Zudem soll er in einer Email Abschiedsworte verfasst haben, so als rechne er damit, getötet zu werden.

Der Nationalpark von 12.000 Hektar wurde gesperrt, die Suche läuft am Mittwochabend weiter. Medien berichten von Detonationen, die aus dem bewaldeten Arela zu hören gewesen seien. Premierminister De Croo zeigte sich schockiert, dass solche Elemente in der belgischen Armee aktiv seien.





