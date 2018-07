Belgische Sicherheitskräfte haben wahrscheinlich ein Attentat in Frankreich verhindert, als sie am Samstag ein iranisches Paar in Woluwe-Saint-Pierre festnahmen.

Belgische Polizei nimmt potenzielle Attentäter fest

Teddy JAANS Belgische Sicherheitskräfte haben wahrscheinlich ein Attentat in Frankreich verhindert, als sie am Samstag ein iranisches Paar in Woluwe-Saint-Pierre festnahmen.

Belgische Spezialeinheiten der Polizei nahmen am Samstag nach 13 Uhr im Viertel Stockel der Gemeinde Woluwe-Sainrt-Lambert im Umkreis von Brüssel ein aus Iran stammendes Pärchen fest, das möglicherweise ein Attentat in Frankreich plante. Dies melden belgische Medien am Montag.



Im Fahrzeug des 38 Jahre alten Mannes und seiner 33 Jahre alten Frau konnten 500 Gramm Sprengstoff und ein Zündmechanismus sichergestellt werden. Die beiden werden angeklagt, einen Anschlag auf eine Konferenz einer oppositionellen iranischen Bewegung in Villepinte, nordwestlich von Paris, geplant zu haben. Dort waren am Wochenende 25.000 Teilnehmer zugegen.



Versteckter Sprengsatz

Der 500-Gramm-Sprengsatz war in einem Toilettenetui versteckt und wurde kontrolliert zur Explosion gebracht. Insgesamt wurden am Samstag fünf Hausdurchsuchungen in Antwerpen, Wilrijk, Boom, Uccle, Mons und Lueze-en-Hainaut durchgeführt, zudem wurde in Frankreich ein 55-jähriger Mann verhaftet, dem vorgeworfen wird, den beiden als Komplize geholfen zu haben. Auch in Deutschland wurde eine mögliche Kontaktperson gehört.