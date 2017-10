(dpa) - Kurz nach seiner Verurteilung in einem Terrorprozess hat ein belgischer Syrienkämpfer nach Medienberichten eine Ausbildung zum Lokführer begonnen. Neun Monate später sei der 30-Jährige entlassen worden, berichteten die belgischen Fernsehsender VTM Nieuws und RTL-TVI am Donnerstag. Der Mann sei zwischen September 2013 und März 2014 in Syrien gewesen und im Dezember 2016 zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Einige Wochen nach diesem Urteil habe er beim belgischen Schienennetzbetreiber Infrabel eine bezahlte Ausbildung zum Lokführer angefangen.

Die Prüfung des Bewerbers habe damals nichts Ungewöhnliches ergeben, erklärte der Arbeitgeber nach Angaben von RTL-TVI. Erst als seine Verurteilung bekannt wurde, sei er entlassen worden und habe das Unternehmen sofort verlassen. Solange ein Urteil nicht rechtskräftig sei, werde es auch nicht ins Strafregister des Angeklagten aufgenommen, hieß es weiter.

Ein Aufenthalt in Syrien gilt nach Angaben des Senders VTM in Belgien als Teilnahme an terroristischen Aktivitäten und ist deshalb strafbar. Der Angeklagte habe das Gericht nicht davon überzeugen können, dass er aus humanitären Beweggründen in das Bürgerkriegsland gereist sei. Er soll sich den Sendern zufolge dort in einem Haus aufgehalten haben, in dem auch der mutmaßliche Drahtzieher der Pariser Attentate, Abdelhamid Abaaoud, und einer der Selbstmordattentäter vom Brüsseler Flughafen, Najim Laachraoui, zeitweise lebten.