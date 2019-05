Die Bombendrohungen gingen allesamt in Schulen in Flandern ein.

Belgien: Mehrere Schulen wegen Bombendrohungen evakuiert

Die Bombendrohungen gingen allesamt in Schulen in Flandern ein.

Am Mittwochmorgen wurde gegen mehrere flämische Schulen Bombendrohungen gemeldet. Schulen in Diest, Aarschot und Westerlo erhielten einen anonymen Brief, in dem stand, dass sich um 10 Uhr mehrere Explosionen ereignen würden. Dies scheint bisher allerdings nicht eingetreten zu sein.

Gesucht wird: Der „Fingerabdruck“ einer Bombe Mehr als 1000 Polizisten aus US-Staaten suchen nach den Tätern des Boston-Massakers. Am Mittwochabend schien der Durchbruch gelungen. Doch dann dementierte die Polizei einen CNN-Bericht: Es gebe noch keine Festnahme.

In Aarschot wurden Schüler aus den Schulen im Stadtzentrum in einer Sporthalle untergebracht, Schüler aus der unmittelbaren Umgebung haben sich an verschiedenen Evakuationspunkten zusammengefunden, so die Bürgermeisterin Gwendolyn Rutten. Mehrere Schüler seien außerdem bereits von ihren Familien abgeholt worden. Anwohner wurden darum gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Die rund 3.000 Schüler, die in der Gemeinde Diest evakuiert wurden, wurden in das örtliche Kulturzentrum gebracht. Eltern können ihre Kinder abholen, zwischenzeitlich kümmern sich Lehrer um die Schüler.

Insgesamt wurden in den drei Gemeinden rund 20.000 Schüler aus ihren Schulen evakuiert. Die örtlichen Polizeibehörden warnten Verkehrsteilnehmer, die jeweiligen Gemeinden wenn möglich zu meiden, damit Beamte und Sozialarbeiter ihre Arbeit verrichten können.



Ermittlungen wurden eingeleitet.