Belarus ist aufgewacht

26 Jahre lang litt Belarus unter der Fuchtel von Alexander Lukaschenko. Dank drei mutiger Frauen könnten seine Tage gezählt sein.

Mit Blendgranaten, Tränengas und Wasserwerfen wurden die Demonstranten in Belarus am Sonntagabend nach der Präsidentschaftswahl und auch gestern in Schach gehalten. Ein Menschenleben hat die Polizeigewalt bislang gekostet. Angesichts des offensichtlichen Wahlbetrugs und einer parallelen Nachwahlbefragung beansprucht Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja den Sieg für sich.

Anfangs hatte alles wie Routine ausgesehen ...