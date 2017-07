(jag) - Am Flughafen San Francisco International kam es am 7. Juli fast zur Katastrophe. Ein Airbus A 320 von Air Canada mit 140 Passagieren an Bord setzte zur Nachtlandung auf der Piste 28R an. Doch der Pilot verwechselte die Lande- mit der Rollpiste. Dort standen vier vollbetankte Passagiermaschine und warteten auf die Starterlaubnis. Kurz vor der Landung bemerkte der Pilot Lichter auf der Landebahn. Die Fluglotsen meldeten aber freie Landebahn. Wo fliegt der Typ hin, hört man im aufgezeichneten Gespräch einer der Lotsen fragen. Anschließend wird der Pilot aufgefordert, sofort durchzustarten. Die Maschine landete anschliessend ohne Probleme.



Dass eine Katastrophe nur knapp verhindert werden konnte, zeigen die Aussagen der am Boden wartenden Piloten. Sie sahen die Air Canada nur knapp über ihr Flugzeu hinwegziehen. Die mittlerweile eingeleitete Untersuchung zeigt, dass beide Maschinen nur knapp 30 Meter trennten.

Die amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Authority FAA ermittelt nun in dem Zwischenfall, den sie als «äußerst selten» bezeichnet. Es geht auch darum, herauszufinden, wie nah der Air-Canada-Jet den wartenden Flugzeugen wirklich gekommen ist. «Sollte das wirklich so geschehen sein, dann hätte das eine der schlimmsten Luftfahrtkatastrophen der Geschichten werden können», so ein ehemaliger Pilot zur Mercury News.