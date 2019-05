Die Geiselnahme hat gegen 16.30 Uhr begonnen. Ihr sei ein missglückter Raubüberfall vorausgegangen, so eine Lokalzeitung.

Bei Toulouse: Bewaffneter Mann hält vier Menschen als Geiseln

(dpa) - Ein bewaffneter Mann hat in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse mindestens vier Menschen als Geiseln genommen. Eine Eliteeinheit der Polizei war am Dienstag bei dem Zeitungs- und Zigarettengeschäft am Ortsrand von Blagnac im Einsatz. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr, wurde das Areal weiträumig abgesperrt. Die Geiselnahme habe gegen 16.30 Uhr begonnen.

Medieninformationen, wonach der Geiselnehmer auf Sicherheitskräfte geschossen haben soll, wurden nicht bestätigt. Der französische Nachrichtensender BFMTV berichtete, der Mann habe die Polizei selbst angerufen und verlangt, mit einem Vermittler der Eliteeinheit RAID zu sprechen. Der Mann soll demnach einen Motorradhelm tragen.

Kein terroristischer Hintergrund

Laut Medien soll die Geiselnahme keinen terroristischen Hintergrund haben. Frankreich wurde in den vergangenen Jahren mehrfach von schweren islamistischen Terroranschlägen getroffen, dabei war es auch zu Geiselnahmen gekommen.

Wie die Regionalzeitung „La Depêche du Midi“ berichtete, soll der Geiselnahme ein misslungener Raubüberfall vorangegangen sein. Der Geiselnehmer soll demnach erst 17 Jahre alt sein.

Wie BFMTV weiter berichtete, waren Sicherheitskräfte präsent, in der Nähe des Geschäfts parkten Einsatzfahrzeuge. „Man hat uns aufgefordert, die Fensterläden zu schließen und bei uns eingeschlossen zu bleiben“, zitierte die Regionalzeitung „La Depêche du Midi“ Nachbarn. „Diese Ereignisse sind bedauerlich“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Joseph Carles, dem Blatt. Die Polizei forderte Bürger auf, den Bereich in Blagnac zu meiden.