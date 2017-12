(AFP/tom) - In Frankreich sind bei einem tragischen Verkehrsunfall drei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Auf der A6 bei Macon in Fahrtrichtung Paris-Lyon war ein Fahrzeug gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Mittwoch in den Gegenverkehr geraten. Es kam zu einer Frontalkollision mit einem anderen Auto, in dem ein Paar mit drei Kindern saß. Die genauen Ursachen sind unklar.

Bei dem Unfall auf Höhe der Ortschaft Viré wurden außerdem drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die beiden Fahrer verstarben an der Unfallstelle.