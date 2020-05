Bei den Briten wächst die Ungeduld über Boris Johnson

Planlos in London: Großbritannien hat die zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Die Briten geben dafür immer mehr Premier Boris Johnson die Schuld. Und das aus gutem Grund

Von LW-Korrespondent Sascha Zastiral (London)

Boris Johnson ist in diesen Tagen nur selten zu sehen. Und wenn sich Großbritanniens Premier doch einmal in die Öffentlichkeit traut, gibt er kein gutes Bild ab. Etwa bei den Prime Minister’s Questions, der Fragestunde im Parlament: Noch vor wenigen Wochen nutzte Johnson das allwöchentliche politische Ritual gerne dazu, um sich mit bombastischen Entgegnungen in Szene zu setzen.

Die konservativen Abgeordneten unterstützten ihn dabei kräftig, indem sie laut johlten und mit den Füßen auf dem Holzfußboden trommelten ...