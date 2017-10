(mth/tom) - In Las Vegas ist es am späten Sonntagabend (Ortszeit) zu einer Schießerei gekommen. Ein Schütze eröffnete mit einer automatischen Waffe das Feuer auf die Zuschauer eines Open-Air-Konzerts in der Nähe des Mandala Bay Hotels im südlichen Bereich des „Strip”. Der Zwischenfall fand am Rand des „Route 91 Harvest Festival” statt, einem dreitägigen Festival für Country Music mit über 30.000 Besuchern.

Ersten unbestätigten Berichten zufolge gab es mindestens 20 Tote und über 100 Verletzte. Medienberichten zufolge seien „zahlreiche Opfer mit Schussverletzungen” in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Opferzahl wurde um die Mittagszeit (MESZ) offiziell auf über 50 Tote und über 400 Verletzte erhöht.

Blutkonserven werden knapp

Selbst eine Metropole wie Las Vegas stößt angesichts der Dimensionen an ihre Grenzen. Die Blutkonserven werden knapp, Sheriff Joseph Lombardo fordert die Menschen beinahe flehentlich auf, ihr Blut zu spenden. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser gelangen an ihre Kapazitätsgrenzen. Ärzte, Krankenschwestern, kommen aus dem Urlaub zurück, um zu helfen.



Es ist das schwerwiegendste Verbrechen in der neueren Geschichte der USA. Im vergangenen Jahr hatte ein Schütze in einer Diskothek in Orlando (Florida) um sich geschossen. Damals starben 49 Menschen.

Der Luxemburger Illusionist David Goldrake, der zurzeit im Tropicana-Hotel in Las Vegas auftritt, meldete sich auf seiner Facebook-Seite bei seinen Fans. Er und seine Crew seien in Sicherheit, so Goldrake.



VIDEO: Media briefing earlier by @Sheriff_LVMPD regarding the active shooter incident on the Strip. https://t.co/1D7ziLF7ut #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017





Nach und Nach wurden Details der Tragödie bekannt: Laut Polizei feuerte der Schütze am Sonntag gegen 22.00 Uhr (Ortszeit) vom 32. Stockwerk eines Hotels an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher des Konzerts. Zur Tatzeit sollen rund 30.000 Besucher dort gewesen sein.

Die Polizei berichtete weiter, sie habe den mutmaßlichen Täter gestellt, dabei oder kurz davor habe er sich allem Anschein nach selbst erschossen. Es soll sich um einen 64-jährigen Mann aus Las Vegas handeln. „Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf“, sagte Bezirks-Sheriff Lombardo. Der Mann habe rund zehn Gewehre in seinem Hotelzimmer dabei gehabt. Bislang sei er unauffällig gewesen, so die Polizei - in der Kartei findet sich nur ein lange zurückliegendes Verkehrsdelikt. Er hatte das Hotelzimmer bereits vor vier Tagen angemietet und bezogen.





At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017





Die Polizei suchte außerdem zunächst nach einer Frau, die sich mit dem Todesschützen in einem Hotelzimmer aufgehalten haben soll. Medienberichten zufolge habe sie möglicherweise mit dem Täter zusammen gewohnt. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Foto der Frau und rief die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche auf. Sie bezeichnete sie aber nicht als mögliche Komplizin, sondern teilte lediglich mit, sie solle befragt werden. Lombardo sprach von einer „Person von Interesse“. Am Nachmittag wurde diese Information dann aktualisiert: Man habe Kontakt zu der Frau gehabt und glaube nicht länger, dass sie in einem Zusammenhang mit der Schießerei stehe, so die Polizei

Schüsse über 20 Minuten Von länger andauerndem Gewehrfeuer hat eine Schweizer Touristin nach der Schießerei berichtet. „Wir hörten Schüsse von Maschinenpistolen, als wir in unserem Hotelzimmer waren - das dauerte sicher 20 Minuten lang“, sagte die Frau dem Portal „20 Minuten“. „Die Polizei wies uns an, im Zimmer zu bleiben, die Schuhe auszuziehen und die Türen abzuschließen“, sagte sie. Über dem Hotel kreisten Hubschrauber, auf den Gängen standen Polizisten. Die Gäste hätten sich für eine mögliche Evakuation bereithalten müssen, bis dahin „müssen wir still im Hotelzimmer im Dunkeln auf dem Boden sitzen.“

Die Behörde rief die Menschen über Twitter am Montag dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. In sozialen Medien tauchten zwischenzeitlich Berichte auf, wonach sich ein oder mehrere Täter auf den Dächern von umliegenden Casinos verschanzt hätten. Die Polizei sprach dagegen von Anfang an lediglich von einem Täter.

Facebook aktivierte seinen "Safety-Check", mit dem sich Nutzer in der Umgebung der Schießerei als "in Sicherheit" markieren können.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.