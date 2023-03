Die Einwohner der belgischen Provinz Luxemburg können sich bald ohne finanzielle und administrative Hürden im Großherzogtum behandeln lassen.

Behandlungen in Luxemburg werden für Belgier bald einfacher

Simon MARTIN Die Einwohner der Provinz Luxemburg können sich bald ohne finanzielle und administrative Hürden im Großherzogtum behandeln lassen. Eine kleine Revolution im Bereich der Gesundheit in der Großregion.

Wir nennen sie Amelie. Das belgische Mädchen aus der Provinz Luxemburg musste 2021 in ein Krankenhaus in Liège in Belgien eingeliefert werden. Aus der Station für Kinderdiabetologie des Krankenhauses in Liège, in der es an dringend benötigten Plätzen mangelt, lässt man den Eltern mitteilen, dass sie ihre Tochter besser auf die entsprechende Station im Krankenhaus in Esch-sur-Alzette verlegen sollten. Die Eltern folgen dem Ratschlag, da das luxemburgische Krankenhaus näher an ihrem Wohnort liegt. Amélie wird also von Juni bis August 2021 dort behandelt.

Im Nachhinein teilte die Krankenkasse der Familie mit, dass ein sogenanntes „S2“-Formular, das für die Kostenübernahme durch die belgische Krankenversicherung erforderlich ist, nicht ausgestellt werden kann. Was war der Grund? In Belgien gibt es eine ähnlichen Versorgungsleistung.

Mit anderen Worten: Die Krankenkasse war der Ansicht, dass Amélie in Belgien hätte behandelt werden können, obwohl es dort nicht genügend Betten gab. Obwohl die Krankenkasse der Familie sich mit der AVIQ (wallonische Behörde, die unter anderem für Gesundheitsfragen zuständig ist) in Kontakt gesetzt und diese einen Teil der medizinischen Kosten übernommen hat, schuldet die Familie dem luxemburgischen Krankenhaus am Ende mehr als 6.000 Euro.

Eine Rechnung über 10.000 Euro ist noch zu begleichen

Es gibt auch den Fall einer älteren Frau, die wegen einer gebrochenen Hüfte in ein Krankenhaus in Arlon eingeliefert wurde. Nach ihrer Entlassung musste sie sich mehreren Rehabilitationsmaßnahmen unterziehen. Doch in der Provinz Luxemburg gab es aufgrund der Pandemie damals keine Einrichtung, die sie aufnehmen konnte. Ihre Kinder beschließen also, sie nach Colpach in ein Rehabilitationszentrum zu bringen.

Für einen zehntägigen Krankenhausaufenthalt stellt das Zentrum der Familie eine Summe von 10.000 Euro in Rechnung. Auch hier wird die Ausstellung des Dokuments „S2“ verweigert. Die Geschichte endet vor dem Arbeitsgericht, das die Notwendigkeit der Pflege in Colpach anerkennt und das begehrte Dokument ausstellt. Jedoch: Die Entschädigung basiert auf dem belgischen und nicht auf dem luxemburgischen Tarif.

Diese realen Geschichten sind keine Einzelfälle und zeugen von einem tiefgreifenden Versäumnis bei grenzüberschreitenden Gesundheitsfragen - eine abwegige Situation in einer Zeit, in der die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mehr denn je gefragt ist. Die Covid-19-Pandemie, bei der punktuelle und spontane Verlegungen von Patienten zwischen Ländern stattfinden mussten, hat diese Feststellung nur bestätigt. Jetzt dürften diese administrativen Missgeschicke zwischen Belgien und Luxemburg bald der Vergangenheit angehören.

Und das nicht zuletzt dank der Bemühungen der Sozialisten in der Provinz Luxemburg und der Mitglieder des EU-Projekts COSAN, das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich in der Großregion ausbauen soll.

Finanzielle und administrative Hürden abbauen

Das Ziel ist klar: Ein Rahmenabkommen zwischen Belgien und Luxemburg, wie es bereits zwischen Frankreich und Belgien besteht. Dieses würde es insbesondere ermöglichen, das Angebot an Gesundheitsleistungen zu bündeln, und den grenzüberschreitenden Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Konkret würde dies Behandlungen für Belgier in Luxemburg ermöglichen, und zwar ohne finanzielle und administrative Hindernisse. Eine dringende Notwendigkeit für die Bewohner der Grenzregionen der Provinz Luxemburg, wo das Gesundheitsangebot besonders weit verstreut ist.

Dafür muss jedoch eine gesetzliche und rechtliche Grundlage geschaffen werden, das Rahmenabkommen also. „Sobald dieses Abkommen abgeschlossen ist, können wir mit den verschiedenen Akteuren des Gesundheitswesens (Krankenhäuser, Ärztekammer, Krankenkassen usw.) zusammenarbeiten, damit sie sich diesem Netz anschließen können. Sobald das geschehen ist, hat jeder Patient die Möglichkeit, sich auf der anderen Seite der Grenze behandeln zu lassen, und bekommt von seinem Sozialversicherungssystem den Tarif des Landes erstattet, in dem die Behandlung stattgefunden hat“, sagt Henri Lewalle, Koordinator des COSAN-Projekts.

Ein solches Abkommen wäre für alle Beteiligten von Vorteil, sowohl für die Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch für die Patienten. Mélissa Hanus (Partie Socialiste) arbeitet seit drei Jahren an diesem Dossier. „Im Jahr 2021 wurden auf einem Seminar, an dem auch der ehemalige luxemburgische Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo (LSAP) teilnahm, alle Herausforderungen und Fragen des Projekts erörtert“, erklärt die belgische Abgeordnete und treibende Kraft hinter dem Projekt.

Von links nach rechts: Dr. Jacques Devillers, Generalsekretär der belgischen Mutualité Socialiste Luxembourgeoise, Mélissa Hanus (PS) und Henri Lewalle, vom Projekt COSAN. Foto: Simon Martin

Und diese Herausforderungen sind zahlreich. „Die meisten Grenzregionen sind ländliche Gebiete mit einer geringen Bevölkerungsdichte. Man muss nicht eigens daran erinnern, dass in der Provinz Luxemburg die medizinische Infrastruktur nicht ausreicht, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Die Patienten sind daher oft gezwungen, weite Strecken zurückzulegen, um eine angemessene Versorgung zu erhalten“, so Henri Lewalle.

Mangelerscheinungen bekämpfen, Angebot stärken

Ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen würde hier also durchaus Sinn machen. „Ich denke zum Beispiel an die hyperbare Kammer (mit der CO-Vergiftungen behandelt werden können, Anm. d. Red.) des Emile-Mayrisch-Krankenhauses, die eine der wenigen in dieser Region ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Zugang zur gemeindenahen Versorgung zu verbessern und Synergien zwischen den verschiedenen Gesundheitssystemen zu schaffen. Damit würden wir den Problemen des Ärztemangels begegnen und das verfügbare Angebot stärken. Im Gesundheitswesen müssen wir mehr denn je Grenzen überwinden“, plädiert Lewalle weiter.

„Den Patienten in den Mittelpunkt stellen“, ist auch das Leitmotiv von Mélissa Hanus und ihren Partnern bei dieser Angelegenheit, die für die Bewohner der Provinz Luxemburg wie eine kleine Revolution klingt. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Text des Rahmenabkommens fertig. Man hat sich mehr oder weniger an das angelehnt, was bereits zwischen Frankreich und Luxemburg besteht, mit einigen Änderungen. Auf der großherzoglichen Seite scheint die Regierung mit diesem Text einverstanden zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob die belgischen Bundesbehörden ebenfalls folgen. Der Text wurde auf jeden Fall dem belgischen Gesundheitsminister vorgeschlagen. Es war sogar ein Termin für die Unterzeichnung vorgesehen, der jedoch verschoben wurde“, erklärt Dr. Jacques Devillers, Generalsekretär der belgischen Mutualité Socialiste Luxembourgeoise. „Dieser Termin steht nun jedoch unmittelbar bevor“, fügt Mélissa Hanus hinzu.

Ein Abschluss wird für 2024 erwartet

Die Abgeordnete und ihre Partner sind auf jeden Fall davon überzeugt, dass das Dossier bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2024 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf virgule.lu.

Er wurde von Tom Rüdell ins Deutsche übersetzt.

