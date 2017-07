(dpa) - Der Beginn der Plädoyers im Münchner NSU-Prozess verzögert sich. Das Gericht lehnte am Mittwoch zunächst Anträge sämtlicher Verteidiger ab, den Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft auf Tonband aufzuzeichnen.

Eine Tonaufnahme sei für eine sachgerechte Verteidigung nicht erforderlich, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl. Daraufhin unterbrach das Gericht auf Antrag der Anwälte der beiden Angeklagten Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben die Sitzung bis 11.50 Uhr.

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe steht als drittes und einzig überlebendes Mitglied des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) wegen Mittäterschaft an zehn Morden und anderen Verbrechen seit Mai 2013 vor Gericht. Ihr droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Mit den beiden Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte sie von 1998 bis 2011 fast 14 Jahre im Untergrund gelebt. Die beiden Männer sollen während dieser Zeit zehn Menschen ermordet haben, neun aus rassistischen Motiven. Sie sollen zudem zwei Sprengstoffanschläge mit vielen Verletzten verübt und Dutzende Banken überfallen haben.

Das Gericht hatte am Dienstag letzte Anträge der Verteidigung abgelehnt. Dazu gehörte die Forderung nach einem neuen psychiatrischen Gutachten über den Zustand Zschäpes. Am Nachmittag erklärte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl die Beweisaufnahme in dem Mammutprozess für beendet.