Bayern und Tirol: Zwei Tote nach Lawinenabgängen

Erst krachen am Samstag drei Lawinen an der deutsch-österreichischen Grenze Richtung Tal, wenig später dann eine in Kühtai in Tirol. Bei beiden Unglücken sterben Menschen. Eine Person wird noch vermisst.

(dpa/sas) - Nach mehreren Lawinenabgängen ist am Samstag unweit der deutsch-österreichischen Grenze in Reutte ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem wurden vier weitere Menschen unter den Schneemassen verschüttet, konnten aber rechtzeitig gerettet werden. Eine Person wurde dabei verletzt. Eine weitere Person wurde am Samstagabend noch vermisst.

Wie Polizeisprecher Stefan Eder erklärte, seien insgesamt drei Lawinen im Grenzgebiet abgegangen. Die Lawinen hatten sich am frühen Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr nördlich des Plansees gelöst und waren in Richtung eines Hotels gekracht. Dieses wurde aber nicht beschädigt. Die insgesamt fünf Personen wurden laut Polizei von der südlichsten der drei Lawinen, die alle auf bayerischem Gebiet niedergingen, erfasst.



Die Bergrettung erreicht den Unglücksort derzeit nur per Hubschrauber. Foto: dpa

Die Rettungskräfte mussten mit Hubschraubern in das Einsatzgebiet geflogen werden, da die Zufahrtsstraßen gesperrt oder ebenfalls von Schneemassen verschüttet waren. Im Einsatz sind mehrere Teams der österreichischen Bergrettung sowie die deutsche Bergwacht.

Nach Einbruch der Dunkelheit entschied die Polizei, die Suche nach der noch vermissten Person einzustellen. Grund ist die zu hohe Gefahr für die Rettungskräfte im lawinengefährdeten Gebiet bei Dunkelheit. In dem Gebiet galt zum Zeitpunkt des Unglücks Lawinenwarnstufe zwei von fünf, also eine mäßige Lawinengefahr



Zweites Lawinenunglück am Samstag



Im rund 70 Kilometer entfernten Kühtai in Tirol wurde bei einer weiteren Lawine ebenfalls eine Person erfasst und getötet. Die Lawine ging gegen 15.30 Uhr in sehr steilem Gelände ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein 27-Jähriger verschüttet.



Trauriges Jubiläum



Die beiden tödlichen Lawinenunglücke ereigneten sich am 20. Jahrestag der Lawinenkatastrophe von Galtür in Tirol, bei der 31 Menschen starben. Nur einen Tag später kamen damals im benachbarten Valzur weitere sieben Menschen durch eine Lawine ums Leben.