Am Anfang standen lustlose Debatten und enttäuschte Erwartungen: Wie sich die Rolle des Europäischen Parlaments seit der ersten Direktwahl 1979 gewandelt hat.

Baustelle Europa: Was sich seit 1979 (nicht) geändert hat

Jörg TSCHÜRTZ Am Anfang standen lustlose Debatten und enttäuschte Erwartungen: Wie sich die Rolle des Europäischen Parlaments seit der ersten Direktwahl 1979 gewandelt hat.

Die erste Ära des Europaparlaments ging ohne großes Brimborium zu Ende. An der Abschiedssitzung im Mai 1979 in Luxemburg nahm nur ein Drittel der 189 Abgeordneten teil. Die Themen auf der Tagesordnung boten ein buntes Potpourri: Grenzüberschreitender Personen- und Güterkraftverkehr, Datenschutz, Tafeltrauben aus Zypern. "Die Debatte zog sich lustlos dahin", notierte der "Luxemburger Wort"-Journalist am 11. Mai 1979 und resümierte hoffnungsvoll: "Die Glanzzeit des europäischen Parlaments liegt (...) nicht am Ende, sondern am Anfang."

Wenige Wochen später, am 10. Juni 1979, fand die erste Direktwahl der Volksvertretung statt. Legitimiert durch die Stimmen der Bürger sollte auch die Stimme des Parlaments bald mehr Gewicht im europäischen Machtgefüge erhalten. "Das EU-Parlament hat heute bedeutend mehr Befugnisse und Einfluss als noch 1979", erklärt der Historiker Christian Salm vom wissenschaftlichen Dienst des Europaparlaments im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort".

Doch der Weg zu mehr Mitsprache im EU-Gesetzgebungsverfahren war ein langer: Erst die Verträge von Maastricht (1993) und Lissabon (2009) verliehen der Institution mehr Macht und weitreichende Mitentscheidungsrechte. Heute führt bei wichtigen Entscheidungen auf EU-Ebene praktisch kein Weg an den Europaabgeordneten vorbei.

6 Retro-Charme auf dem Kirchberg: Der erste Sitz des EU-Parlaments

um weitere Bilder zu sehen. Retro-Charme: Der zwischen 1970 und 1973 erbaute Plenarsaal (Hémicycle) des Robert Schuman-Gebäudes war der erste offizielle Tagungsort des Europäischen Parlaments. Archivbild: Romain Schanck Das Europaparlament trat hier zwischen 1973 und 1979 insgesamt 35 Mal zusammen. Nach der ersten Europawahl 1979 wurde der Plenarsaal des Schuman-Gebäudes mit 200 Plätzen jedoch zu klein – die Sitzungen des Europaparlaments fanden fortan in Straßburg statt. Archivbild: Romain Schanck Blick auf das Europaviertel auf dem Kirchberg. Undatiertes Archivbild: Europaparlament Nicht jedem gefällt die alte "Schuhschachtel" auf der Place de l'Europe. Es laufen Diskussionen über die künftige Nutzung des renovierungsbedürftigen Gebäudes, in dem noch immer Übersetzungsdienste und die Druckerei der EU-Institutionen untergebracht sind. Archivbild: Romain Schanck Heute verfügt das EU-Parlament über zwei Plenarsäle: Jenen in Brüssel... Bild: AFP/Emmanuel Dunand ...und jenen in Straßburg, der Platz hat für 751 Abgeordnete. Die Plenarsitzungen des Europaparlaments finden meist in Straßburg statt. Bild: Guy Wolff

Seit seiner Gründung im 1952 wurde Europas Hohes Haus mit entsandten Mitgliedern der nationalen Parlamente bestückt. Mit der ersten Direktwahl 1979 gewann das Amt des Europaabgeordneten deutlich an Prestige und wurde zum Fulltime-Job. Doch schon davor machten sich namhafte Persönlichkeiten wie der Luxemburger Gaston Thorn, der Deutsche Herbert Wehner oder der Belgier Paul-Henri Spaak mit viel Einsatz um die Sache der europäischen Versammlung verdient. "Das Europäische Parlament brachte schon früh seinen informellen Einfluss zur Geltung und war etwa in den 1970er Jahren maßgeblich daran beteiligt, das Thema Umweltpolitik auf die Agenda zu bringen", erklärt Salm.

Was seit 1979 unverändert geblieben ist? Damals wie heute reisten die Euro-Parlamentarier mit Sack und Pack regelmäßig zwischen den Tagungsorten Straßburg, Luxemburg und Brüssel hin und her. Der frühere deutsche Bundeskanzler Willy Brandt nannte diesen Wanderzirkus einmal abschätzig ein "Möbelwagen-Unternehmen". Zwischen 1973 und 1979 kam das Plenum 35 Mal im Schuman-Gebäude auf dem Kirchberg-Plateau in Luxemburg-Stadt zusammen, anschließend erfolgte aus Platzgründen der Umzug nach Straßburg. Das Generalsekretariat des Europaparlaments blieb jedoch bis heute im Großherzogtum.



"Magere 18.000 Mark für Luxemburger"

Die Abgeordneten in Europas hohem Haus trennen mitunter Welten. Auch bei den im Jahr 1979 erstmals direkt gewählten 410 Abgeordneten war dies nicht anders. Bei den Privilegien gab es anfangs deutliche Unterschiede: "Die Spanne der jährlichen Diäten reicht von den rund 90.000 Mark für den deutschen Abgeordneten bis zu den mageren 18.000 Mark der Luxemburger", schrieb die "Die Zeit" im Juli 1979.

Und noch eine Parallele lässt sich ziehen: Wie vor 40 Jahren haben die beiden großen Parteienfamilien der Konservativen und Sozialdemokraten das Sagen im Plenum. "Die beiden Fraktionen mit ihren weitreichenden Netzwerken haben eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, dass sich das Parlament innerhalb des mehrschichtigen europäischen Machtgefüges Gehör verschaffen konnte", sagt Salm. Ob die Parteien der Mitte auch nach den Wahlen am Sonntag noch über eine absolute Mehrheit verfügen werden, ist jedoch mehr als ungewiss. Liberale und eine Rechtsallianz greifen nach den Schalthebeln im EU-Parlament.



Die Bürger des Kontinents wurden nur zögerlich mit der neuen Volksvertretung warm. Die britische Zeitung "Guardian" bezeichnete die erste Europawahl 1979 als "langweiligste Veranstaltung des Jahres". Die Wähler wüssten wenig über das Europäische Parlament oder seine zukünftige Rolle und würden sich auch wenig dafür interessieren, heißt es in dem Bericht. Mit verschiedenen Plakat-Kampagnen versuchten die EU-Institutionen die Bürger zum Wählen zu bewegen. Die Wahlbeteiligung bei den ersten Europawahlen lag letztlich aber nur bei 62 Prozent.

4 So berichtete das "Luxemburger Wort" über die erste Europa-Wahl 1979

um weitere Bilder zu sehen. Die Titelseite vom 11. Juni 1979. Tags zuvor fanden zeitgleich Parlaments- und Europawahlen in Luxemburg statt. Bild: LW-Archiv Am 12. Juni 1979 war die Direktwahl des Europäisches Parlaments wichtigstes Thema in der Zeitung. Bild: LW-Archiv Auch Ausländer durften an der ersten Direktwahl des Europaparlaments in Luxemburg teilnehmen. Bild: LW-Archiv "Chaos mit 9 Sprachen?": Im Vorfeld der Europawahl herrschte Sorge vor der wachsenden sprachlichen Vielfalt innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Bild: LW-Archiv

Auch in Luxemburg hielt sich der Europawahl-Enthusiasmus in Grenzen. Am 10. Juni 1979 fanden außerdem zeitgleich Parlamentswahlen statt, dadurch rückte der zweite Urnengang in den Hintergrund.

Das "Luxemburger Wort" zog am 11. Juni ein nüchternes Fazit zur Europawahl: "In eine hohe Wahlbeteiligung waren große Hoffnungen investiert worden, um dem direkt gewählten Parlament ein zusätzliches Gewicht in der Struktur der gemeinschaftlichen Institutionen zu verleihen. Die Erwartungen wurden aber, global gesehen, enttäuscht." Einige Politiker hätten durch "engstirniges nationalstaatliches Denken der Gemeinschaft nicht zu dem Durchbruch verholfen", der "sich aufgrund der Sachlage aufgedrängt hätte".

Besonders in den damals neuen Mitgliedsstaaten Großbritannien, Irland und Dänemark erreichte die Wahlbeteiligung "katastrophal niedrige Ausmaße". Nur in den Ländern mit Wahlzwang – Luxemburg, Italien und Belgien – ging die überwiegende Mehrheit der Wahlberechtigten zur Urne.

Fotostrecke: Wahlplakate zu Europawahlen Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Fotostrecke: Wahlplakate zu Europawahlen

um weitere Bilder zu sehen. Géraldine aus Luxemburg und ihre Kumpanen als Werbemotiv. Bild: Historisches Archiv des Europäischen Parlaments Chaos auf der Baustelle Europa: Ein Wahlplakat für die ersten Wahlen zum Europäischen Parlament 1979. Bild: Historisches Archiv des Europäischen Parlaments Die weiße Taube: So wurde in Luxemburg für die Europawahlen 1979 geworben. Bild: Historisches Archiv des Europäischen Parlaments Das Umweltthema beeinflusste die Plakatkampagne 1994. Historisches Archiv des Europäischen Parlaments Historisches Archiv des Europäischen Parlaments

Viele Fragestellungen, die schon 1979 ein Thema waren, beschäftigen das Plenum noch heute. "Es gibt eine Reihe interessanter Überschneidungen", sagt EU-Historiker Salm. "Damals wurde über Umweltpolitik debattiert, heute ist es der Klimawandel. In den Siebzigern gab es auch viele Diskussionen über den Umgang mit großen internationalen Unternehmen. Heute reden wir darüber, wie wir mit den digitalen Giganten umgehen sollen."

Andere Problematiken haben sich mittlerweile verflüchtigt. Im Vorfeld der ersten Europa-Wahl 1979 plagten so manchen Beobachter Sorgen über die wachsende Sprachenvielfalt in der EU. "Das 'Babylon' der EG droht aus allen Fugen zu geraten", warnt der Autor eines "Wort"-Artikels am 1. Juni 1979. Mit sechs Amtssprachen bei neun Mitgliedsstaaten der damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) funktioniere die Kommunikation an den drei Arbeitsorten Brüssel, Luxemburg und Straßburg "gerade noch": "Wie soll es aber nach der zweiten EG-Erweiterung in den achtziger Jahren weitergehen?"



Die Sorgen waren letztlich unbegründet: Im heutigen EU-Parlament werden 24 Amtssprachen verwendet.