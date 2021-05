Erfolgloser Coup: Bankräuber hatten in Nordrhein-Westfalen einen meterlangen Tunnel zu einer Bankfiliale gegraben, diesen aber schlecht getarnt.

Bauarbeiter entdecken Bankräuber-Tunnel

Tom RÜDELL

Gleich mehrere Hollywood-Filme von „The Great Escape“ mit Steve McQueen bis „Sexy Beast“ mit Ben Kingsley kommen bei dieser Nachricht in den Sinn: Im nordrhein-westfälischen Spenge fanden Bauarbeiter am Dienstagnachmittag unter einem Parkplatz einen fast fertigen Tunnel vor. Der war etwa acht Meter lang, einen Meter breit und befand sich in zwei Metern Tiefe. Sein Endpunkt: Die Außenmauer der örtlichen Volksbank-Filiale, zu der der Parkplatz gehört. Einen Durchbruch hatte es offensichtlich noch nicht gegeben.

Die eilig herbeigerufene Polizei stellte fest, dass in der entgegengesetzten Richtung ein Trafohäuschen steht - offenbar der Ausgangspunkt der Grabungsarbeiten. An dem Häuschen des Stromnetzbetreibers war kürzlich das Schloss getauscht worden, vermutlich durch die Täter. Die Filialleitung der Volksbank hatte die Bauarbeiter beauftragt, weil mehrere Pflastersteine der Parkplatzeinfahrt immer wieder abgesackt waren - zunächst hatte man einen Wasserschaden vermutet.

Arbeiter untersuchen Schlagloch - Polizei findet Tunnel zu US-Bank Bei der Untersuchung eines Schlaglochs in einer Straße haben Bauarbeiter im US-Bundesstaat Florida einen Tunnel entdeckt - und womöglich einen Bankraub verhindert.

Wie genau die Unternehmung weitergegangen wäre, wenn der Durchbruch in die Bank gelungen wäre, und vor allem wann, ist Spekulation. Ein Mitarbeiter der Bank vermutete gegenüber der Lokalzeitung „Neue Westfälische“ das Pfingstwochenende als günstigen Zeitpunkt für einen Einbruch. Ein Volksbank-Sprecher wiegelt aber ab: Größere Bargeldmengen seien in der Filiale sowieso nicht gelagert.

Einen ähnlichen Fall hatte es 2019 im US-Bundesstaat Miami gegeben. Hier wollten Arbeiter ein Schlagloch ausbessern und fanden einen 45 Meter langen Tunnel, der ebenfalls kurz vor einer Bankfiliale endete.

