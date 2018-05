Die vor knapp 60 Jahren gegründete Separatistenorganisation hatte in Spanien jahrzehntelang einen blutigen Kampf für ein unabhängiges Baskenland geführt. Jetzt hat sie sich endgültig aufgelöst.

Baskische Separatistenorganisation ETA hat sich aufgelöst

Die vor knapp 60 Jahren gegründete Separatistenorganisation hatte in Spanien jahrzehntelang einen blutigen Kampf für ein unabhängiges Baskenland geführt. Jetzt hat sie sich endgültig aufgelöst.

(dpa) - Die baskische Untergrundorganisation ETA hat in einem Schreiben die „vollständige Auflösung ihrer Strukturen“ bekannt gegeben. In einer von der spanischen Zeitung „El Diario“ am Mittwoch veröffentlichten und auf den 16. April datierten Mitteilung heißt es, die ETA (Euskadi Ta Askatasuna) erkläre ihre politischen Aktivitäten für beendet. Bereits vor mehreren Wochen hatte die Organisation eine entsprechende Entscheidung angekündigt.



Offiziell soll die Auflösung Berichten zufolge am Freitag im Rahmen einer „internationalen Konferenz“ in Cambo-les-Bains im französischen Teil des Baskenlandes gemacht werden.

Baskische Separatistenorganisation ETA bittet Opfer um Vergebung Wenige Wochen vor ihrer geplanten Auflösung hat sich die baskische Untergrundorganisation ETA in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt und um Vergebung für die blutigen Anschläge der Vergangenheit gebeten.

Die vor 59 Jahren gegründete Separatistenorganisation führte in Spanien über Jahrzehnte einen blutigen Kampf gegen den spanischen Zentralstaat und für ein unabhängiges Baskenland. Bei Anschlägen kamen mehr als 800 Menschen ums Leben.

2011 verkündete die ETA ihren Gewaltverzicht und erklärte sich ein Jahr später zur Auflösung und Entwaffnung bereit. Letztere war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden, als die Organisation den Behörden in Bayonne, im französischen Teil des Baskenlandes, eine Liste mit den Verstecken ihrer Waffenarsenale übergab.