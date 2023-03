Dans un pamphlet, le leader nationaliste flamand tire l’alarme face aux dangers d’une mouvance qui menace à l’entendre les fondements de la société.

Bart De Wever en croisade contre le wokisme

Dans un pamphlet, le leader nationaliste flamand tire l’alarme face aux dangers d’une mouvance qui menace à l’entendre les fondements de la société.

Par Max Helleff (Bruxelles)



Les académiques l'assurent : non, le wokisme n'a pas envahi l'université belge, contrairement à ce que l'on peut voir aux Etats-Unis et en France. Il ne faudrait pas craindre selon eux cette mouvance qui, par le biais de positions radicales sur les questions de genre et de racisme, menacerait les valeurs de l'universalisme humaniste en écrasant au passage la liberté d’expression et la liberté académique.

Bart De Wever est d'un tout autre avis. Dans son pamphlet «Over Woke», le leader nationaliste flamand tire la sonnette d'alarme face à un courant de pensée qui, écrit-il, «criminalise la société occidentale et glorifie tout ce qui peut lui porter préjudice». Il ajoute : «Il ne se passe pas un jour sans que la presse de qualité nous tende le miroir de notre propre laideur : une identité factice qui servirait de couverture pour exclure l'autre, un passé rempli de pages sombres, une inégalité des genres, une négation de l'identité sexuelle en tant que choix personnel et une économie capitaliste qui détruit le climat et exploite le tiers-monde.»

Il pointe l'immigration

Dans «Over Woke», le président de la N-VA s'érige en défenseur de «l'homme blanc, de plus de 50 ans, hétérosexuel». Il y ajoute sa capacité à parler une langue châtiée, la fréquentation d'un milieu éduqué, la formation supérieure et le cadre de vie prospère. On peut lire aussi qu'«il ne fait aucun doute que les femmes et les hommes sont biologiquement programmés pour ne pas nourrir les mêmes ambitions et qu'ils se différencient également sur la manière de poursuivre ces ambitions». Quant à ceux qui ont fait des inégalités de genre un combat, «pour eux, c'est tout le concept d'identité biologique qui doit être banni, l'idéal étant un choix des genres à la carte où masculinité et féminité se retrouvent aux extrêmes de la courbe de Gauss.'»

Bart De Wever pointe également l'immigration. «Tout mouvement du Sud vers le Nord est avalisé au motif que l'Occident fut, est et sera responsable de toutes les raisons qui poussent une personne à quitter le Sud. Tout migrant devient un réfugié. De là à faire le lien entre «étranger» et (petite) «criminalité», il n’y a qu’un pas : «Les pourcentages de fraude (dans les bus flamands) tournent de 10 à 15 % dans les villages et 50 % dans les villes. Ne se pourrait-il pas que des personnes d'origine étrangère se retrouvent dans ce dernier groupe ?» Pourtant, le leader nationaliste l'affirme : «Nous devons être une terre d’accueil pour tous».

Le wokisme, un «fléau»

Pour Bart De Wever, le wokisme conduit à une «société balkanisée» et victimaire, un mal contre lequel «l'identité flamande est le seul véhicule qui peut porter la relance vers une vraie res publica».

Bart De Wever, qui a aligné les conférences sur le wokisme dans les universités ces derniers mois, dit contribuer ainsi au rétablissement des valeurs d'une société inclusive. Il met les étudiants en garde contre ce «fléau» né du postmodernisme de l’après-1968, fustige «cette guerre qui ruine de l’intérieur la société occidentale». Il en profite pour saluer l'élaboration d’un «canon flamand», sorte d’histoire officielle de la Flandre voulue par le gouvernement régional que dirige son parti, la N-VA.

«Non solum pro nobis nati sumus ...: On ne naît pas que pour soi-même. Car on appartient en partie à ses proches et en partie à la nation dont on fait partie», conclut le leader nationaliste après avoir longuement mis en garde contre une pensée qui aboutit selon lui à servir les extrêmes.

