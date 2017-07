(tom) - Bereits seit einigen Jahren bedienen sich Bankräuber brutaler Gewalt, um an ihre Beute aus Geldautomaten zu kommen. Ende 2016 konnte die deutsche Polizei Mitglieder der "Audi-Bande" verhaften - so benannt nach ihren PS-starken Fluchtfahrzeugen, mit denen die Täter mit bis zu 300 km/h ihren Verfolgern immer wieder entkommen konnten, nachdem sie Geldautomaten mit Gas aufgesprengt und so Hunderttausende Euro alleine im Westen Deutschlands erbeutet hatten.

In England scheint eine Bande ihr Unwesen zu treiben, die ein anderes Tatwerkzeug benutzt und für die daher der Name "Bagger-Bande" eher angemessen wäre. Die Polizei der Grafschaft Leicestershire hat jetzt Videomaterial einer Überwachungskamera freigegeben, auf dem zu sehen ist, wie die Räuber vorgehen - mit schwerem Gerät statt mit explosivem Gas.

Mitten in der Nacht - die Uhr im Video steht auf kurz nach drei - biegen vor einer Bank in der Kleinstadt Ashby-de-la-Zouch ein Radlader und ein silberner Pick-Up um die Ecke. In aller Seelenruhe rammt der Lader ein riesiges Loch in die Fassade. Der Fahrer leistet sich drei Anläufe, bevor sein Komplize aus dem Pick up mit einem Ladegurt über der Schulter in die Schalterhalle tritt. Das Video endet vor dem großen Finale: Der Lader zieht den Geldautomaten auf die Straße und hebt ihn auf die Ladefläche. Die Diebe verschwinden mit dem Pick Up, der Bagger bleibt zurück.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Leicestershire, aber offensichtlich der am Besten dokumentierte. Bereits 2014 hatte eine Überwachungskamera den modus operandi gefilmt - allerdings von der anderen Seite.